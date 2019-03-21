Британский суд заступился за «Газпром» в споре с УкраинойLenta.ru вчера в 12:17

с чего всё началось

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза». Претензии российской компании касались задолженности за поставленный газ, украинской — цены за транзит.

Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной

Происшествия Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области Четыре человека пострадали в результате ДТП грузовика и автомобиля Lada Samara на трассе в Челябинской области.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Политика Денис Паслер стал врио губернатора Оренбургской области Бывший председатель свердловского правительства Денис Паслер назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Происшествия УМВД проводит проверку после убийства тигра под Хабаровском В Хабаровском крае полиция проводит проверку после убийства тигра, который забрался в сарай к местному жителю и задрал корову.

Здоровье Главврач скорой: В Калининграде не хватает бригад В Калининграде не хватает людей для работы в скорой помощи. Об этом журналистам сообщил главный врач городской станции СМП Игорь Старостин.

Общество Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Хоккей Две передачи Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Аризону» В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома взял верх над «Аризоной Койотс» — 4:2. В составе победителей дубль оформил Александр Барков, заброшенными шайбами также отметились Майк Хоффман и Маккензи Уигар.

Транспорт Новым участком салатовой линии воспользовались 19 миллионов человек Сообщается, что станциями «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» воспользовались 19 миллионов москвичей и гостей столицы.

Авто Официально представлен кроссовер Porsche Cayenne Coupe Компания обнародовала первое официальное изображение кросс-купе, который появится в продаже уже осенью 2019 года.

Здоровье Врачи назвали основные симптомы рака у мужчин Стоит обращать внимание не только на половые органы. Как отметили врачи, некоторые симптомы позволят выявить болезни на ранней стадии.

Гаджеты Стала известна российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7 Компания Xiaomi провела в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Его продажи начнутся 28 марта.

Гаджеты Intel впервые показала свою дискретную видеокарту Судя по фото, видеокарта займет в корпусе ПК пространство двух слотов и предложит четыре видеовыхода.

Происшествия Дело о хищении завели против главного судебного пристава Томской области В настоящее время фигуранта дела допрашивают, проводятся обыски на его рабочем месте.

Футбол «Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Спорт Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Японии «Свободная пресса» сообщала, что чемпионат РФ по фигурному катанию среди женщин, который прошел в Саранске, преподнес громкую сенсацию — Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая лидировала после короткой программы, в итоге заняла только 5-е место, а ее постоянная конкурентка Евгения Медведева — 7-е место.

Кино Актриса Маргарита Жарова умерла «Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.

Происшествия Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.

Экономика Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.

Экономика В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.

Армия и оружие Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Политика Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.