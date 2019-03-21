Энергетика
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с УкраинойLenta.ru вчера в 12:17
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза». Претензии российской компании касались задолженности за поставленный газ, украинской — цены за транзит.
Читать в источнике
Оценить214
с чего всё началось
Как отмечается в сообщении на сайте компании, исполнение решения Стокгольмского арбитража будет возможно после вердикта Апелляционного суда округа Свеа (Швеция) "при условии выполнения "Газпромом" определенных действий".РИА Новостивчера в 15:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Кино
Режиссер «Т-34» снимет фильм о шахматах
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Челябинской области
Четыре человека пострадали в результате ДТП грузовика и автомобиля Lada Samara на трассе в Челябинской области.
Обновлено в 01:04
Здоровье
Ярославцы смогут сделать флюорографию в выходные
Ярославцы смогут сделать флюорографию в выходные.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Хоккей
НХЛ. Петан подписал 2-летний контракт с «Торонто» на 1,55 млн долларов
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Денис Паслер стал врио губернатора Оренбургской области
Бывший председатель свердловского правительства Денис Паслер назначен временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
УМВД проводит проверку после убийства тигра под Хабаровском
В Хабаровском крае полиция проводит проверку после убийства тигра, который забрался в сарай к местному жителю и задрал корову.
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье
Главврач скорой: В Калининграде не хватает бригад
В Калининграде не хватает людей для работы в скорой помощи. Об этом журналистам сообщил главный врач городской станции СМП Игорь Старостин.
Обновлено вчера в 12:22
Общество
Суд постановил удалить статьи о причастности депутата Скоча к делу Шакро Молодого
Октябрьский суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналистам из-за статей о его связи с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено вчера в 14:40
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Хоккей
Две передачи Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Аризону»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома взял верх над «Аризоной Койотс» — 4:2. В составе победителей дубль оформил Александр Барков, заброшенными шайбами также отметились Майк Хоффман и Маккензи Уигар.
Обновлено вчера в 21:56
Транспорт
Новым участком салатовой линии воспользовались 19 миллионов человек
Сообщается, что станциями «Селигерская», «Верхние Лихоборы» и «Окружная» воспользовались 19 миллионов москвичей и гостей столицы.
Обновлено в 00:29
Авто
Официально представлен кроссовер Porsche Cayenne Coupe
Компания обнародовала первое официальное изображение кросс-купе, который появится в продаже уже осенью 2019 года.
Обновлено вчера в 20:01
Здоровье
Врачи назвали основные симптомы рака у мужчин
Стоит обращать внимание не только на половые органы. Как отметили врачи, некоторые симптомы позволят выявить болезни на ранней стадии.
Обновлено вчера в 02:37
Гаджеты
Стала известна российская цена смартфона Xiaomi Redmi Note 7
Компания Xiaomi провела в Москве презентацию смартфона Redmi Note 7. Его продажи начнутся 28 марта.
Обновлено вчера в 22:47
Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
Судя по фото, видеокарта займет в корпусе ПК пространство двух слотов и предложит четыре видеовыхода.
Обновлено вчера в 00:59
Происшествия
Дело о хищении завели против главного судебного пристава Томской области
В настоящее время фигуранта дела допрашивают, проводятся обыски на его рабочем месте.
Обновлено в 00:29
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на ЧМ в Японии
«Свободная пресса» сообщала, что чемпионат РФ по фигурному катанию среди женщин, который прошел в Саранске, преподнес громкую сенсацию — Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая лидировала после короткой программы, в итоге заняла только 5-е место, а ее постоянная конкурентка Евгения Медведева — 7-е место.
Обновлено 20 марта в 08:19
Армия и оружие
Власти РФ одобрили соглашение о военном сотрудничестве с Мали
Правительство РФ одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Мали.
Обновлено вчера в 21:08
Кино
Актриса Маргарита Жарова умерла
«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max
Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире
Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено вчера в 08:37
Армия и оружие
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель
Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено вчера в 09:25
Экономика
Росстат назвал годовой прирост зарплаты региональных чиновников
Прирост средней зарплаты сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ составил по итогам 2018 года 12,2%, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 21:31