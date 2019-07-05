с чего всё началось

Происшествия В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.

Футбол «Зенит» может обменять в «Селтик» Джорджевича на Рогича Черногорец сыграл 23 матча и забил семь голов. Ранее шотландские СМИ сообщали об интересе со стороны «Зенита» Рогичем.

Происшествия Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.

Кино Insomniac в восторге от отсылок к своей игре про Человека-паука во «Вдали от дома» Пару дней назад в прокате стартовал «Человек-паук: Вдали от дома» — второй сольный фильм о супергерое в киновселенной Marvel и заключительная картина третьей фазы MCU.

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Общество Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.

Происшествия Прогулочный катер врезался в Вестминстерский мост Прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом в Лондоне, после чего он был временно закрыт для движения автотранспорта и пешеходов.

Происшествия Телеведущие в Калифорнии спрятались от землетрясения под стол В Калифорнии произошло новое мощное землетрясение, второе за последние двое суток.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.

Происшествия В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Происшествия Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.

Шоу-бизнес Садальский прокомментировал пластику Маши Распутиной Станислав Садальский не оставил без внимания новые снимки Маши Распутиной. Он также выразил восхищение певицей.

Политика Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.

Происшествия Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.

Экономика Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России Кто покупал бумаги белорусской сети Это размещение первого белорусского корпоративного эмитента на российском рынке, прокомментировал РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Общество Гей-парад в Лондоне унизил корреспондента Первого канала Корреспондент "Первого канала" Тимур Сиразиев выразил возмущение гей-парадом в Лондоне. Об этом он написал в своих соцсетях.

Политика Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.

Космос В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.