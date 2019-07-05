Энергетика
Британский суд арестовал дивиденды Газпрома по иску УкраиныiReactor вчера в 07:12
Суд Великобритании принял решение заморозить выплату компании «Газпром» дивиденды Nord Stream в размере 145 млн долларов США, сообщает национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».
Читать в источнике
Оценить126
с чего всё началось
«Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов с принадлежащих ему активов на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда», – сообщается 5 июля в заявлении на сайте «Нафтогаза».Фонтанка.Рувчера в 06:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Британский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате «Газпрому»
Finam.Ruвчера в 06:03
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено в 14:01
Происшествия
В аэропорту мексиканского Канкуна задержали группу россиян
Семь граждан России были задержаны в аэропорту города Канкун (Мексика) из-за несоответствия цели поездки заявленной.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным
Обновлено в 01:32
Футбол
«Зенит» может обменять в «Селтик» Джорджевича на Рогича
Черногорец сыграл 23 матча и забил семь голов. Ранее шотландские СМИ сообщали об интересе со стороны «Зенита» Рогичем.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Кино
Insomniac в восторге от отсылок к своей игре про Человека-паука во «Вдали от дома»
Пару дней назад в прокате стартовал «Человек-паук: Вдали от дома» — второй сольный фильм о супергерое в киновселенной Marvel и заключительная картина третьей фазы MCU.
Обновлено в 09:59
Политика
Украина получила первую партию нефти из США
На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.
Обновлено в 13:47
Общество
Федор Конюхов на экспериментальном самолете достиг Крыма
Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Прогулочный катер врезался в Вестминстерский мост
Прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом в Лондоне, после чего он был временно закрыт для движения автотранспорта и пешеходов.
Обновлено в 13:24
Кино
Умер легендарный французский кинооператор Пьер Ломм
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Телеведущие в Калифорнии спрятались от землетрясения под стол
В Калифорнии произошло новое мощное землетрясение, второе за последние двое суток.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Обновлено в 09:16
Общество
МЧС предупреждает о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл крестили сына
Вероятной крестной матерью ребенка стала бывшая няня принцев Гарри и Уильяма Тигги Петтифер, которую также заметили на церемонии.
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия
Полиция Турции обнаружила в машине элемент ядерного оружия
Как передает ТАСС, элемент калифорний применяется в изготовлении боеголовок ядерного оружия и в АЭС.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Садальский прокомментировал пластику Маши Распутиной
Станислав Садальский не оставил без внимания новые снимки Маши Распутиной. Он также выразил восхищение певицей.
Обновлено в 14:32
Политика
Москва отреагировала на «менторские поучения» Вашингтона
МИД РФ напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона, когда та назвала запрет на авиасообщение между Россией и Грузией несправедливой и ненужной мерой.
Обновлено в 12:45
Наука
Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода
Обновлено в 10:30
Происшествия
Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии
Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.
Обновлено в 12:12
Экономика
Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России
Кто покупал бумаги белорусской сети Это размещение первого белорусского корпоративного эмитента на российском рынке, прокомментировал РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Обновлено вчера в 14:23
Общество
Гей-парад в Лондоне унизил корреспондента Первого канала
Корреспондент "Первого канала" Тимур Сиразиев выразил возмущение гей-парадом в Лондоне. Об этом он написал в своих соцсетях.
Обновлено в 14:27
Общество
Петербуржцы смогут проходить медобследования на дачах
Обновлено в 10:04
Политика
Онищенко считает, что Грузия должна поставить ему памятник
Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в Грузии должны поставить ему памятник за то, что он спас культуру виноделия.
Обновлено в 14:02
Космос
В Китае разработали новую технологию производства ракетных двигателей
В китайской академии технологий создали метод, при котором экономится расход топлива и уменьшается орбитальный период полета.
Обновлено в 04:57
Игры
Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay
Обновлено в 09:37
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено в 10:20
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие.
Обновлено вчера в 12:52
Политика
В Ливии предъявили обвинения задержанным сотрудникам российского фонда
Сотрудникам российского Фонда защиты национальных ценностей предъявлены обвинения во вмешательстве в выборы в Ливии, они находятся в тюрьме в пригороде Триполи, сообщил РИА Новости глава фонда Александр Малькевич.
Обновлено в 11:15
Игры
В Dota 2 появилось событие «Ярость Мо’рокай»
Обновлено в 10:13