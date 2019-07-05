с чего всё началось

Происшествия Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой Суд арестовал пятерых сотрудников Федеральной службы безопасности. Их подозревают в крупном разбое, совершенном организованной группой.

Общество Мокрая Мелания Трамп без нижнего белья произвела фурор В Сети обсуждают появление супруги президента США Мелании Трамп на военном параде по случаю празднования Дня независимости США.

Общество Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Авто Завод HAVAL в Тульской области показал производство 5 июля 2019 года исполнился ровно месяц с момента торжественного запуска первой очереди завода HAVAL в индустриальном парке "Узловая" Тульской области.

Музыка RSAC и Ella в новом клипе прокатились на крыше BMW В Сети появился клип группы RSAC и певицы Ella на песню «NBA (Не мешай)».

Наука В Китае обнаружены деформированные древние черепа Археологи, обнаружившие кости странной формы, полагают, что древние люди специально изменяли фактуру своих черепов.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Происшествия Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой национальной безопасности Замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что дело журналиста Ивана Голунова представляет угрозу национальной безопасности России.

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова приняла участие в челлендже с бутылкой Знаменитая балерина сообщила, что приняла участие в популярном челлендже с бутылкой, которую открывают взмахом ноги.

Авто В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей» «Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.

Авто Мастер Ли. Как один человек придумал Mustang и спас Chrysler Знаменитый менеджер и по совместительству автор самых заметных побед в автомобильной отрасли Ли Якокка очень часто изъяснялся афористично и с нескрываемым пафосом.

Музыка Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020» Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.

Политика Глава «Нафтогаза» заявил об угрозе техногенной катастрофы на Украине Украине грозит техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Происшествия Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни» Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.

Общество Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Политика Военнослужащим и правоохранителям повысят зарплаты Документ опубликован на сайте кабмина.С 1 октября 2019 Оклады будут повышены по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.

Авто Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации Компания Kia объявила о начале продаж в России кроссовера Sportage в новом исполнении Luxe+.