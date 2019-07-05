с чего всё началось

Кино Фильм Акопова «Бык» стал призером кинофестиваля в Карловых Варах Художественный фильм "Бык" российского режиссера и сценариста Бориса Акопова получил Большую премию [главный приз] в конкурсной секции "К Востоку от Запада" международного кинофестиваля, который завершился в субботу в городе Карловы Вары на западе Чехии.

Политика Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.

Авто Цифровую приборную панель для LADA Vesta создают несколько компаний Работу над созданием цифровой приборной панели для отечественной LADA Vesta ведут сразу несколько компаний.

Космос Швейцарцы создали «планетопрыг» для исследования небесных тел Чтобы упростить исследование труднодоступных мест на небесных телах, сотрудники Швейцарской высшей технической школы решили вовсе отказаться от колес.

Политика В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.

Футбол Футболист «Локомотива» Ротенберг отметил тренерское искусство Семина Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows образца 1985 года Примечательно, что действие третьего сезона сериала как раз происходит в 1985 году, когда и был представлен Windows 1.0.

Происшествия Похитившую миллионы Луизу Хайруллину выдали собственные дети Сбежавшую с 23 млн рублей Луизу Хайруллину выдали собственные дети. Напомним, женщину вчера задержали в Казани на съемной квартире.

Политика Американского журналиста затравили за статью о Крыме Журналист Джефф Опдайк, написавший для Los Angeles Times статью с хвалебными отзывами о крымском полуострове, рассказал, что подвергся политической травле после выхода материала, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.

Футбол Месси удален в матче Кубка Америки за стычку Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил удаление в матче за третье место против Чили на проходящем в Бразилии Кубке Америки.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.

Политика Зеленский назначил нового главу Львовской области Украинский президент Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области, им стал Маркиян Мальский.

Общество Волгоградскую область настигло маловодье Накануне, в Росводресурсах предупредили о нештатных ситуациях в Волгоградской области из-за маловодья.

Политика Украина получила первую партию нефти из США На Украину поступила первая в истории страны партия нефти из США.

Общество Концерт группы «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределённый срок Концертный директор музыкального коллектива «А-Студио» Евгений Селезнёв в беседе с РИА Новости рассказал, что выступление группы в Батуми, запланированное на конец текущего месяца, перенесли на неопределённый срок.

Происшествия Хулиган распылил газ по периметру здания прокуратуры Петербурга Неизвестный распылил газ по периметру здания прокуратуры в Адмиралтейском районе Петербурга.

Армия и оружие В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона 5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.