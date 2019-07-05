Энергетика

Британский суд арестовал дивиденды Газпрома по иску УкраиныiReactor вчера в 07:12

Суд Великобритании принял решение заморозить выплату компании «Газпром» дивиденды Nord Stream в размере 145 млн долларов США, сообщает национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».
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«Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов с принадлежащих ему активов на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда», – сообщается 5 июля в заявлении на сайте «Нафтогаза»
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Британский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате «Газпрому»

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