Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с РоссиейLenta.ru 02:22
В ноябре прошлого года сообщалось, что Великобритания усилит военную поддержку Украины и направит свой флот и военных для обучения украинской армии. В частности, в страну дополнительно отправят британских военных, которые займутся подготовкой украинских морских пехотинцев и спецназа.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Военачальники Великобритании заявили о необходимости переориентировать спецназ на противодействие России
Московский Комсомолец00:03
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:23, Вашингтон
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о текущем состоянии Бари Алибасова
Обновлено в 07:21
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:10
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти
Обновлено в 13:05
Финансы
Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка
Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено в 10:40
Общество
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков
Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
Наука
Новое исследование сократило количество потенциально обитаемых миров
Новое исследование, проведенное командой ученых из университета в Риверсайде (Калифорния, США), резко сокращает количество потенциально обитаемых планет с высокоразвитой жизнью на них.
Обновлено 11 июня в 18:01
Происшествия
Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области
Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.
Обновлено в 13:57
Финансы
Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года
Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
Авто
Представили новое мощное купе Alpine A110S
Стоимость нового французского спорткара составляет 66,5 тыс. евро, что в пересчете 4,8 млн рублей.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика
ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы
Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Здоровье
В Казани наградили лучших врачей Татарстана
Обновлено в 08:32
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Климова примерила образ героини «Спасателей Малибу»
В комментариях поклонники засыпали актрису комплиментами, а некоторые сравнили с героиней Памелы Андерсон в культовом фильме «Спасатели Малибу».
Обновлено в 09:17
Футбол
Калинин перешёл из «Рубина» в «Динамо»
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Итальянская актриса Орнелла Мути получила тюремный срок
Кассационный суд Италии подтвердил ранее вынесенный итальянской актрисе Орнелле Мути приговор в виде полугода тюремного заключения и назначил штраф в шестьсот евро.
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына
В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Футбол
ЦСКА интересуется форвардом «Васко да Гама» Маррони
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА интересуется нападающим бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони.
Обновлено в 12:04
Происшествия
На Дону задержали подозреваемого в убийстве 40-летней давности
В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 40 лет назад.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
Обновлено в 05:16
Футбол
Де Лигт возглавил рейтинг лучших молодых игроков по версии L’Equipe
Капитан «Аякса» Матейс Де Лигт признан лучшим игроком мира в возрасте до 20 лет по версии французской газеты L’Equipe.
Обновлено в 10:32
Культура
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" обратилась в четверг в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Бородина устроила в честь 10-летия дочери грандиозную вечеринку
Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина организовала грандиозную вечеринку в честь 10-летия своей старшей дочери Маруси.
Обновлено в 13:24