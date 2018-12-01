Британский спецназ переориентируют на борьбу с РоссиейLenta.ru 02:22

с чего всё началось

В ноябре прошлого года сообщалось, что Великобритания усилит военную поддержку Украины и направит свой флот и военных для обучения украинской армии. В частности, в страну дополнительно отправят британских военных, которые займутся подготовкой украинских морских пехотинцев и спецназа.

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Происшествия Российский сноубордист застрелен в США По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.

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Энергетика «Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.

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Происшествия Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.

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