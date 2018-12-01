Британский спецназ переориентируют на борьбу с РоссиейLenta.ru 02:22

с чего всё началось

В ноябре прошлого года сообщалось, что Великобритания усилит военную поддержку Украины и направит свой флот и военных для обучения украинской армии. В частности, в страну дополнительно отправят британских военных, которые займутся подготовкой украинских морских пехотинцев и спецназа.

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Энергетика «Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».

Игры Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Общество В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.

Происшествия Российские селяне устроили народный сход из-за «войны» с цыганами Жители села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области вышли на собрание для обсуждения конфликта с цыганами, сообщает агентство «ПензаИнформ».

Хоккей Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, выигравший Кубок Стэнли, уложил новорожденного сына в трофей.

Общество Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.

Здоровье Врач рассказала об опасности популярного интервального голодания Самым эффективным названо «сухое» голодание, когда человек отказывается и от еды, и от жидкости.

Экономика Мантуров рассказал о расширении tax free на всю Россию Система tax free может быть распространена на все регионы России до конца 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова.

Авто АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль на линии B0 Пресс-центр автопроизводителя сообщил, что компания АвтоВАЗ представила миру свою миллионную машину на линии В0.

Армия и оружие США обвинили Россию в проведении ядерных испытаний Военная разведка США обвинила Россию в проведении испытаний ядерного оружия. Об этом сообщает The Washington Post.

Политика Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Происшествия В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова родила первенца Актриса и модель Татьяна Храмова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Фитнес», родила сына.

Происшествия В Ленобласти в сгоревшей Infiniti нашли труп пропавшего бизнесмена В полукилометре от деревни Сара-лог в Лужском районе Ленинградской вечером четверга, 13 июня, около 22:30 посреди поля прохожие обнаружили сгоревший автомобиль Infiniti.

Политика Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.

Наука Российские ученые разработали новое средство от депрессии Российские ученые разработали новое средство для борьбы с депрессией, сообщает Инфобюро НТИ.

Политика Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Экономика Сбербанк планирует отказаться от традиционных банкоматов Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания планирует постепенно отказаться от традиционных банкоматов.

Происшествия МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.