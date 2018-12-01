Британский спецназ переориентируют на борьбу с РоссиейLenta.ru 02:22

с чего всё началось

В ноябре прошлого года сообщалось, что Великобритания усилит военную поддержку Украины и направит свой флот и военных для обучения украинской армии. В частности, в страну дополнительно отправят британских военных, которые займутся подготовкой украинских морских пехотинцев и спецназа.

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

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Финансы ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку Центробанк России снизил уровень ключевой ставки до 7,5%, ранее она составляла 7,75% годовых.

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Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

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Политика Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Общество Ивановский мэр отрецензировал сериал телеканала HBO «Чернобыль» Сегодня, 14 июня, в международный день блогера, мэр города Иваново Владимир Шарыпов решил немного побыть киноблогером и отрецензировал популярный мини- сериал телеканала HBO «Чернобыль», посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Армия и оружие В Донецкой области мужчина пострадал при обстреле со стороны силовиков Украинские силовики обстреляли в пятницу вечером окраины Донецка, ранение получил мирный житель, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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Политика Трамп обвинил Иран во вчерашней атаке на танкеры Президент США Дональд Трамп прокомментировал каналу Fox News инцидент в Оманском заливе, где вчера были подорваны торпедами два нефтяных танкера.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.