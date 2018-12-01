Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с РоссиейLenta.ru 02:22
В ноябре прошлого года сообщалось, что Великобритания усилит военную поддержку Украины и направит свой флот и военных для обучения украинской армии. В частности, в страну дополнительно отправят британских военных, которые займутся подготовкой украинских морских пехотинцев и спецназа.
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Военачальники Великобритании заявили о необходимости переориентировать спецназ на противодействие России
Московский Комсомолец00:03
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:23, Вашингтон
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