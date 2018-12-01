Британский спецназ переориентируют на борьбу с РоссиейLenta.ru 02:22

с чего всё началось

В ноябре прошлого года сообщалось, что Великобритания усилит военную поддержку Украины и направит свой флот и военных для обучения украинской армии. В частности, в страну дополнительно отправят британских военных, которые займутся подготовкой украинских морских пехотинцев и спецназа.

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Происшествия Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира Самолет «Аэрофлота», летевший из Барселоны в Москву, совершил посадку в Варшаве, показывают данные сервиса Flightradar.

Транспорт Росавтодор: Скоростной режим пока увеличен не будет Разрабатываемый ГОСТ об увеличении до 130 км в час скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс носит рекомендательный характер и пока введен не будет.

Политика Крым отказался от грязной украинской воды Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.

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Финансы ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента Если ситуация будет развиваться по базовому прогнозу, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года, говорится в релизе.

Политика США разрешили политический кризис в Молдавии Посол США в Молдавии Дерек Хоган положил конец политическому кризису в стране, навестив членов Демократической партии и убедив их признать новое правительство.

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Политика Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.