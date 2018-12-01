Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с РоссиейLenta.ru 02:22

В ноябре прошлого года сообщалось, что Великобритания усилит военную поддержку Украины и направит свой флот и военных для обучения украинской армии. В частности, в страну дополнительно отправят британских военных, которые займутся подготовкой украинских морских пехотинцев и спецназа.
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с чего всё началось
Директор спецподразделений Вооруженных сил Великобритании разработал план, предусматривающий, что британский спецназ будет переориентирован на противодействие иностранным государствам, пишет
 Би-би-си со ссылкой на источники.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:21, Вашингтон
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