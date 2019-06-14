Британский спецназ переориентируют на борьбу с РоссиейИзвестия 06:22

с чего всё началось

Спецназ британской армии могут наделить новыми полномочиями для противодействия России и другим странам из-за снижения активности «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом 13 июня написала The Guardian.

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Происшествия ФСИН: переданный Кокорину инвентарь используется в спортзале «Бутырки» "Спортивный инвентарь (гантели, теннисные ракетки и другой), который родственники футболиста Кокорина в декабре 2018 года передали в СИЗО-2, находится в спортивном зале СИЗО, и футболисты им пользуются во время занятий", - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы управления Сергей Цыганков.

Политика Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».

Футбол «Реал» подписал японского «Месси» Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.

Общество Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.

Космос Спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские детали до 2023 года Председатель научно-технического совета (НТС) «Роскосмоса» Юрий Коптев рассказал, что спутники ГЛОНАСС переведут полностью на российские комплектующие до 2023 года.

Происшествия Подозреваемому в убийстве любовницы чиновнику отменили арест Мосгорсуд 13 июня отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил его адвокат Артём Сарбашев, передает РИА Новости.

Авто BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept Прототип покажет видение баварской марки дальнейшего будущего версий M. BMW в ближайшее время собирается представить серийную версию нового 8-Series Gran Coupe, но это не единственная премьера, запланированная на оставшуюся часть месяца.

Политика Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.

Религия Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

Политика Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.

Происшествия Активисты: полицейские угрожают семье аспиранта МГУ Мифтахова Нижнекамские полицейские угрожают семье аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в хулиганстве за попытку поджога офиса «Единой России».

Политика Россия заявила о готовности обеспечить электричеством Китай и Монголию Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова обеспечить бесперебойные поставки электричества в энергодефицитные регионы Китая и Монголии, передает РИА Новости.

Гаджеты В смартфонах Huawei появилась реклама на экране блокировки Владельцы устройств Huawei начали жаловаться на то, что на экранах блокировки смартфонов появилась реклама.

Политика Федора Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины Министерство культуры Украины приняло решение об исключении актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

Происшествия Пожар на строительном рынке в Улан-Удэ локализован Пожарные локализовали возгорание на строительном рынке в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.