Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с РоссиейИзвестия 06:22
Спецназ британской армии могут наделить новыми полномочиями для противодействия России и другим странам из-за снижения активности «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка). Об этом 13 июня написала The Guardian.
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Военачальники Великобритании заявили о необходимости переориентировать спецназ на противодействие России
Московский Комсомолец00:03
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:11, Ашберн
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Авто
BMW показала тизер нового BMW Vision M Next Concept
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На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
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В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
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Активисты: полицейские угрожают семье аспиранта МГУ Мифтахова
Нижнекамские полицейские угрожают семье аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в хулиганстве за попытку поджога офиса «Единой России».
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В смартфонах Huawei появилась реклама на экране блокировки
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Пожарные локализовали возгорание на строительном рынке в Улан-Удэ, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС РФ.
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Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
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