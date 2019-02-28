Британский ретейлер Next уйдет с российского рынкаРБК 03:37

Оператор британских сетей Next и Next kids в России планирует закрыть магазины, сообщили РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости. По информации одного из собеседников РБК, это может произойти к июлю текущего года.

с чего всё началось

В «Монэкс Трейдинг» (развивает Next в России) и в головной Alshaya Group не ответили на запрос РБК. В офисе Next ситуацию также не прокомментировали. Что такое Next Торговая сеть Next была основана в 1982 году.

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