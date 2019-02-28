Экономика
Британский ретейлер Next уйдет с российского рынкаРБК 03:37
В «Монэкс Трейдинг» (развивает Next в России) и в головной Alshaya Group не ответили на запрос РБК. В офисе Next ситуацию также не прокомментировали. Что такое Next Торговая сеть Next была основана в 1982 году.
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с чего всё началось
Оператор британских сетей Next и Next kids в России планирует закрыть магазины, сообщили РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости. По информации одного из собеседников РБК, это может произойти к июлю текущего года.РБК03:37
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Политика
Поведение Порошенко в Запорожье обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Мосгорсуд оставил Майкла Калви под арестом
Мосгорсуд в четверг признал законным заключение под стражу до 13 апреля основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви по обвинению в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом
Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.
Обновлено в 07:42
Экономика
Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.
Обновлено в 06:56
Спорт
Российские лыжницы завоевали медаль в эстафете на чемпионате мира
Российские лыжницы завоевали бронзовую медаль в эстафете на чемпионате мира. Трансляция велась на сайте телеканала «Матч ТВ».
Обновлено в 08:08
Происшествия
Российское судно врезалось в мост в Южной Корее
Российское грузовое судно SEAGRAND врезалось в автомобильный мост у берегов города Пусан в Южной Корее.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
ВВС Индии сбили пакистанский истребитель
Индийские ВВС сбили пакистанский многоцелевой истребитель F-16, вторгшийся в индийское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 02:34
Футбол
«Динамо» не сыграет со «Спартаком» в матче РПЛ на новой арене
Комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей не приняла газон арены московского "Динамо", клуб должен определить стадион, на котором пройдет матч 19-го тура чемпионата России со столичным "Спартаком", сообщается в релизе премьер-лиги.
Обновлено в 06:08
Музыка
Украина откажется от «Евровидения-2020» в случае победы Лазарева
Украина не станет принимать участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2020», если в этом году победу одержит участник от России — певец Сергей Лазарев.
Обновлено в 04:20
Политика
Путину показали новый пистолет и многозарядный шокер
Обновлено в 07:47
Политика
В Германии идет суд по делу племянника Дмитрия Киселева
В Германии начался судебный процесс по делу Сергея Киселева, племянника телеведущего Дмитрия Киселева.
Обновлено вчера в 11:22
Культура
Умерла актриса сериалов «Нашествие» и «Менталист» Лиза Шеридан
Актриса сериалов «Нашествие» и «Менталист» Лиза Шеридан скончалась на 45-м году жизни.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Пакистан продлил срок закрытия воздушного пространства страны
Управление гражданской авиации Пакистана сообщило о продлении закрытия воздушного пространства страны на восемь часов.
Обновлено в 07:52
Политика
Майора Черноморского флота осудили за шпионаж в пользу Украины
По данным ведомства, осужденные собирали сведения о деятельности Черноморского флота, представляющие гостайну, и передавали спецслужбам Украины.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Во Внуково задержали рейс «Победы» из-за выбежавшей на ВПП собаки
Собака в среду выбежала на взлетно-посадочную полосу "Внуково" и задержала вылет самолета "Победы", сообщили РИА Новости представители авиакомпании и аэропорта.
Обновлено в 07:38
Финансы
Сбербанк снова ухудшил прогноз по росту рубля
Сбербанк продолжает ухудшать прогнозы по курсу рубля на текущий год — до 68,5 руб./$ с 65 руб./$.
Обновлено в 05:31
Авто
УАЗ выпустил эксклюзивную версию УАЗ «Патриот» Life Style
Ульяновский автозавод начал серийное производство внедорожника УАЗ «Патриот» в специальной версии Life Style c ярко-зеленым цветом кузова, эксклюзивными деталями интерьера и особым набором опций.
Обновлено в 06:43
Политика
Трамп рассказал об атмосфере на переговорах с Ким Чен Ыном
Атмосфера на саммите с Ким Чен Ыном была очень дружелюбной.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Опубликовано видео избиения отставного генерала в центре Москвы
Избиение бывшего первого заместителя министра промышленности, науки и технологий РФ, генерал-полковника в отставке Александра Бриндикова во время дорожного конфликта в центре Москвы сняли камеры видеонаблюдения.
Обновлено в 04:49
Общество
Володин и Матвиенко внесли законопроект об «ипотечных каникулах»
Спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко внесли в Госдуму законопроект об «ипотечных каникулах».
Обновлено в 05:10
Экономика
Арбитраж потребовал от Украины выплатить «Татнефти» $144 млн
Арбитражный суд Ставропольского края в четверг постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску "Татнефти" о взыскании с Украины $144 млн по делу о потере активов российской компании, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.
Обновлено в 07:50
Политика
На Украине отказались от идеи продать судно «Норд» на торгах
Российское судно «Норд» украинские пограничники задержали в Азовском море в марте 2018 года.
Обновлено в 03:08
Экономика
ГСС поставит шесть самолетов SSJ100 в Таиланд
ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) подписало контракт на поставку шести самолетов Sukhoi Superjet 100 в Таиланд общей каталожной стоимостью порядка 300 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:51
Политика
В ГИБДД заявили о готовности к переходу на электронные права
В ГИБДД заявили о готовности уже в 202о году перейти на электронные водительские права.
Обновлено в 05:38
Политика
Конгрессмены США потребовали раскрыть доходы Путина
Члены Палаты представителей США разработали и внесли в Конгресс проект закона, который предписывает американским спецслужбам провести сбор данных о доходах и имуществе российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 02:33
Авто
В России начались продажи обновленного Renault Duster
С сегодняшнего дня российские дилеры Renault начали продажи внедорожника Duster 2019 модельного года, производство которого налажено на заводе Renault в Москве.
Обновлено в 05:23
Экономика
Эксперты прогнозируют рост цен в России на молоко, гречку и хлеб
Как сообщало ИА REGNUM, эксперты прогнозируют в 2019 году 15-процентный рост цен на натуральное молоко.
Обновлено в 01:03
Авто
ФАС предложила установить максимальную стоимость автономеров
Федеральная антимонопольная служба предлагает установить максимальные тарифы на изготовление государственных регистрационных знаков для транспорта.
Обновлено в 06:15
Политика
Украина подписала с Россией протокол о вылове рыбы в Азовском море
Государственное агентство рыбного хозяйства Украины сообщает о подписании по дипломатическим каналам протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море, которым распределены квоты на вылов рыбы на 2019 год.
Обновлено вчера в 16:38
Спорт
Бё лишён очков, заработанных в пасьюте на этапе КМ в Солт-Лейк-Сити
Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что норвежец Йоханнес Бё лишён очков, начисленных за четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в американском Солт-Лейк-Сити.
Обновлено в 02:51