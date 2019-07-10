Политика
Британский посол в США подал в отставку после скандала с ТрампомГазета.Ru 14:00
Трамп категорически отказался работать с британским дипломатом. Посол Великобритании в США Ким Дэррок решил уйти в отставку после скандала с утечкой его телеграмм, в которых он раскритиковал американского лидера Дональда Трампа.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 17:38, Вашингтон
Гаджеты
Новые чипы Samsung появятся на рынке в 2020 году
Производство начнется в 2020 году и выйдет на плановые показатели как раз к моменту начала производства новых флагманских устройств следующего года от компании Samsung.
Обновлено вчера в 14:50
Наука
В сперме рыб обнаружены ферромоны и афродизиак
Обновлено вчера в 18:08
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено в 15:36
Политика
На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг
Европейский Союз передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг для четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 09:05
Хоккей
СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера
Кудашов 10 июля был также назначен на пост главного тренера сборной России вместо все того же Воробьева.
Обновлено в 14:15
Экономика
Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд
Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Общество
Библиотеки центра Москвы назвали самые популярные у горожан книги
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе библиотек центра Москвы, всего в месяц читатели берут более 200 тысяч книг.
Обновлено в 09:02
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Полиция задержала мужа сбежавшей с миллионами кассирши
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Ярославле суд оправдал директора интерната, где дети пили мочу
Мировой суд Ленинского района Ярославля оправдал бывшего директора школы-интерната для глухонемых детей Ларису Шельбах.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна
10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала
Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.
Обновлено в 13:55
Происшествия
На Красной площади задержали протестующих крымских татар
Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 08:17
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Общество
Беглов и Пиотровский подписали меморандум о стратегии развития музеев
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и директор Государственного Эрмитажа Михаил Питровский подписали меморандум о создании особой стратегии развития городских музеев.
Обновлено в 15:27
Политика
Украино-российский телемост проведут на российском телевидении
Член политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат Рады Тарас Козак, владеющий украинским телеканалом NewsOne, заявил, что украино-российский телемост пройдет в пятницу.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Транспорт
В лондонском аэропорту Гатвик приостановлены все полёты
В лондонском аэропорту Гатвик приостановили все полёты в связи с неполадками в системе управления воздушным движением.
Обновлено в 14:17
Политика
На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Футбол
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» летом только за € 5 млн
«Локомотив» готов продать своего голкипера Маринато Гилерме этим летом «Спартаку», если получит за него € 5 млн.
Обновлено в 15:35
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о девушке якобы перебегавшей дорогу во время движения кортежа президента в Екатеринбурге рассказал детали визита.
Обновлено в 03:13
Кино
«Москино» бесплатно покажет на большом экране фильмы Татьяны Лиозновой
К 95-летию со дня рождения режиссера Татьяны Лиозновой сеть кинотеатров «Москино» столичного Департамента культуры подготовила ретроспективу ее фильмов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер
В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Пятерых болгарских детей задержали за изнасилование в Германии
Пятеро подростков в возрасте 12-14 лет стали подозреваемыми по делу об изнасиловании 18-летней девушки в Германии.
Обновлено вчера в 11:32
Наука
В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки
На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian.
Обновлено в 16:48
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина
Неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II.
Обновлено в 17:22