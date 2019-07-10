Политика
Британский посол в США подал в отставку после скандала с ТрампомВедомости 07:35
Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после международного скандала с президентом США Дональдом Трампом, говорится на сайте британского правительства.
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Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 08:47
Экономика
Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян
В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Политика
Медведчук отказался говорить с Зеленским
Председатель политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук в ответ на вопрос "Газеты.Ru" заявил, что не видит необходимости лично говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 10:52
Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения.
Обновлено в 09:18
Культура
Фестиваль Moscow Flower Show откроется 10 июля
Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show откроется 10 июля.
Обновлено вчера в 13:56
Здоровье
В МЧС рассказали, как вести себя при встрече со змеёй
ИА «Ореанда-Новости» В МЧС напомнили о правилах, которые необходимо соблюдать при встрече со змеёй.
Обновлено в 03:18
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Авто
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
Политика
Украино-российский телемост пройдет на российском телевидении
Украино-российский телемост состоится в пятницу, 12 июля, на российском телевидении.
Обновлено в 10:23
Культура
Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»
Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Гройсман поручил найти деньги на отмененный Зеленским военный парад
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Минфину найти источники финансирования военного парада на День независимости страны, сообщает 10 июля «Громадьске».
Обновлено в 08:20
Авто
Российская премьера Toyota Supra пройдет на гоночной трассе в Мячково
Публичная премьера новой Toyota Supra для России пройдет в естественной для нее «среде обитания» — на 4-м этапе Российской дрифт-серии.
Обновлено в 08:14
Политика
Поезд Киев-Москва оказался самым прибыльным на Украине
Поезд Киев-Москва, оператором которого является Украинская железная дорога ("Укрзализныци"), приносит больше денег, чем пять самых прибыльных внутренних маршрутов Украины.
Обновлено в 10:25
Политика
Трамп пообещал значительно ужесточить санкции против Ирана
США в ближайшее время в значительной степени ужесточат действующий санкционный режим против Ирана.
Обновлено в 10:38
Общество
Подтвердить инвалидность станет проще
Госдума приняла законопроект, упрощающий процедуру подтверждения инвалидности, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:41
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире
Список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей опубликовал американский Forbes.
Обновлено в 10:18
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Футбол
Агент оценил шансы футболиста Фернандеша остаться в «Локомотиве»
Паулу Барбоза, агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша, прибыл в Москву для переговоров с клубом о новом контракте своего клиента.
Обновлено в 10:08
Политика
Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT
Истекли сутки, предоставленные российской стороной Лондону, в течение которых Москва потребовала от Великобритании предоставить конкретные факты, на основании которых телеканалу RT и агентству Sputnik отказали в аккредитации на "Глобальную конференцию по свободе СМИ", при этом объяснений от британской стороны так и не последовало.
Обновлено в 10:59