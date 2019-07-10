Посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после международного скандала с президентом США Дональдом Трампом, говорится на сайте британского правительства.

Британский посол в США подал в отставку после скандала с Трампом

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