Политика
Британский посол утверждает, что Скрипали все еще живыГазета.Ru 04:21
Бристоу добавил, что Лондон не заинтересован в совместном с Москвой расследовании отравления в Солсбери. Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы.
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Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им. Они отказались. Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор.
— Лори Бристоу, британский дипломатКлопс 03:04
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