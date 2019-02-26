Политика
Британский посол сообщил, что Скрипали живыBFM.ru 02:56
Британский дипломат отметил, что Скрипали не хотят встречаться с представителями российского посольства, сейчас отец и дочь находятся в безопасном месте. Инцидент со Скрипалями произошел в марте прошлого года в британском Солсбери.
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Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им. Они отказались. Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор.
— Лори Бристоу, британский дипломатКлопс 03:04
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