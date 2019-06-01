Футбол

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»ТАСС вчера в 16:48

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Торпедо".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тренер «Шеффилда»: «Мы бы хотели подписать контракт с Савиным»

Sports.ru14:15

«Торпедо» разгромило старейший клуб мира. За «Шеффилд» играл Савин, а с фанатами зажигал футболист-хипстер

Спорт-Экспресс17:35

Сергей Игнашевич «расписан» на три недели вперед. Футбольная «Волга» сыграет с московским «Торпедо»

Ульяновская правдавчера в 03:36

Дебют Игнашевича и перекличка игроков. Лучшие фото с матча «Торпедо» — «Шеффилд»

Чемпионат15:20

Гастроли старейшего клуба мира начались с поражения. «Шеффилд» уступил «Торпедо»

ТАСС17:56

Главный тренер «Шеффилда»: «Для нас аншлаги – дело непривычное»

ProstoProSport13:34

Капитан «Торпедо» – о матче с «Шеффилдом»: «Для истории это тоже интересно — сыграть со старейшим клубом мира»

Матч ТВ15:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 18:27, Вашингтон
Политика

Полеты в Россию авиакомпаниям из Грузии запретят с 8 июля

Минтранс РФ с 8 июля вводит запрет на полеты грузинских авиакомпаний в РФ, российским перевозчикам также запрещено летать в Тбилиси и курорты страны.
Обновлено в 11:56
Политика

Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" обвинил россиян в "наглости", дошедшей до крайней степени.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео

Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией

Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.
Обновлено в 13:36
Политика

Протестующие в Тбилиси направились к офису правящей партии

Обновлено в 17:28
Музыка

Мик Джаггер вернулся на сцену после сложной операции на сердце

Обновлено в 11:34
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Кино

«Выжившую» после съемок «Челюстей» акулу спустя 40 лет отреставрировали и передали в музей

Модель акулы по кличке Брюс, которая в 70-х «снималась» в фильме «Челюсти» Стивена Спилберга, полностью отреставрировали и передали в еще не открывшийся музей Американской академии кинематографических искусств и наук.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Российский Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа

Телеканал "Звезда" опубликовал видео, на котором вертолет Ми-28 выполняет новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 14:00
Политика

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании в примерочной

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:33
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено в 16:07
Технологии

Искра без огня: как надежнее защитить дом от пожара

Где горит — ясно По данным МЧС, пожары вследствие искрения в электропроводке стоят на первом месте по причиняемому материальному ущербу (около 70% от всех инцидентов) и на втором по количеству жертв.
Обновлено в 17:01
Наука

Возле острова Саламин археологами обнаружены древние артефакты

Ученые Калифорнийского университета в Беркли установили, что информация имеет такое же воздействие на систему вознаграждения мозга, как еда деньги.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия

На Волге загорелся следовавший из Москвы теплоход

Обновлено в 17:22
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Футбол

Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубу

«Шанхай Шэньхуа» ищет усиление атакующей линии в серии А. Сообщается, что представители шанхайского клуба посетили Италию на этой неделе, чтобы предложить крупные денежные контракты полузащитнику Ивану Перишичу («Интер») и форварду Стефану Эль-Шаарави («Рома»).
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес

Самбурская устроила фотосессию в ярком купальнике на Самуи

На снимках актриса позирует без косметики.
Обновлено в 13:40
Единоборства

Валуев сообщил о лечении опухоли головного мозга

Николай Валуев рассказал, что продолжает лечение из-за опухоли мозга, в 2010 году вынудившей его завершить спортивную карьеру.
Обновлено в 06:37
Здоровье

Врачи могут диагностировать цирроз печени по глазам

Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Политика

Путин не планирует отдавать Курилы

Обновлено в 05:09
Авто

Решил не заморачиваться: О «ленивом» методе «развода» водителей на деньги рассказали в сети

Вероятнее всего, злоумышленника мотивировала принадлежность автомобиля к премиум-классу, из-за чего он предполагал, что владелец машины также решит не заморачиваться и заплатит ему, однако тот решил не потакать вымогателю.
Обновлено в 12:00
Политика

Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков

Президент отметил, что говорит об этой теме «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.
Обновлено в 16:30
Происшествия

Певец Сергей Пенкин решил подать в суд на авиакомпанию Utair

Обновлено в 13:19
Футбол

Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе

Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».
Обновлено в 15:06
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри сделали сюрприз Галкину в день его рождения

Уже по традиции наследники Лиза и Гарри прочитали для него стихи, вручили открытки и цветы.
Обновлено в 13:06
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Общество

Breitbart (США): опросы скрывают неприятие обществом идеологии трансгендерности (Breitbart)

Голоса 1 тысячи 295 участников опроса распределились на 49% и 51%, соответственно.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина в ночь на субботу перенесла несколько приступов астмы и была доставлена в клинику.
Обновлено в 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное