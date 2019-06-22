Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»ТАСС вчера в 16:48
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Торпедо".
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Футболисты московского «Торпедо» сегодня сыграют товарищеский Матч с английским «Шеффилдом»
Эхо Москвывчера в 19:10
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