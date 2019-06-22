Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»ТАСС вчера в 16:48

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Торпедо".

Политика Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

Происшествия Истребители вылетели на перехват гражданского самолета в Лондоне Неадекватное поведение одного из пассажиров стало поводом для поднятия в воздух истребителей ВВС Великобритании.

Культура Никки Минаж выходит замуж Американская певица Ники Минаж рассказала о своих отношениях с бойфрендом Кеннетом Петти и добавила, что в скором времени они могут стать мужем и женой.

Политика Участники митинга в Тбилиси направились к офису правящей партии Жители Тбилиси, митинговавшие перед зданием парламента Грузии, оставили проспект Руставели и направились к центральному офису правящей партии «Грузинская мечта».

Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Политика Саакашвили назвал россиян слишком наглыми Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в «наглости», дошедшей до крайней степени.

Политика МИД РФ требует обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии "Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - говорится в сообщении ведомства.

Армия и оружие В Китае создали неизвлекаемый чип для контроля над стрелковым оружием Представитель компании производителя отмечает, что чип позволяет определять координаты стрелкового оружия с точностью до 3 м. Пока не сообщается, собираются ли в Китае "чипировать" всё армейское огнестрельное оружие (а это миллионы стволов) или же пока процесс ограничится оружием каких-то конкретных частей и соединений.

Политика Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Политика Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».

Общество Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня: все разрешится в нашу пользу Во второй половине недели в вашей жизни произойдет событие, которое принесет с собой стресс и проблемы с нервной системой.

Спорт Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр Сборная России завершила второй соревновательный день Европейских игр 2019 года вМинске на первом месте в медальном зачете, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Трамп не отменял авиаудар по Ирану После инцидента президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта».

Политика Путин признался, куда пошли деньги обманутых стариков Президент отметил, что говорит об этой теме «с болью в сердце». Но при этом министр не может получать те же деньги, что и рядовой сотрудник.

Авто Представлен ТОП-5 советов по сохранению прохлады в авто жарким летом Защитная шторка на лобовом стекле защищает салон от попадания ультрафиолетовых лучей, тем самым помогая сохранить прохладу в салоне автомобиля, даже если он припаркован не в тени.

Наука Низкоуглеводная диета снижает риск диабета независимо от потери веса Ученые из Университета штата Огайо провели исследования, которые показали, низкоуглеводная диета снижает риск диабета 2 типа, что не зависит от потери веса.