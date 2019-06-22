Футбол
Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»ТАСС вчера в 16:48
Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Торпедо".
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Евгений Савин – о матче за «Шеффилд»: Приехала любительская команда и собрала столько народу
Спорт день за днем14:41
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Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
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Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубу
«Шанхай Шэньхуа» ищет усиление атакующей линии в серии А. Сообщается, что представители шанхайского клуба посетили Италию на этой неделе, чтобы предложить крупные денежные контракты полузащитнику Ивану Перишичу («Интер») и форварду Стефану Эль-Шаарави («Рома»).
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Обновлено в 06:05
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В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
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Армия и оружие
МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»
В МИД России прокомментировали сообщения СМИ о высказываниях заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Пола Селвы, в которых он попытался обосновать планы по оснащению части ракет подводных лодок «Трайдент-П» ядерными боезарядами пониженной мощности.
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