Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»ТАСС вчера в 16:48

Посол Великобритании в России сэр Лори Бристоу посетит товарищеский футбольный матч между московским "Торпедо" и английским "Шеффилдом" в субботу. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Торпедо".

Спорт день за днем

Британский посол посетит футбольный матч между «Торпедо» и «Шеффилдом»

Спорт день за днем

Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Политика Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.

Политика МИД потребовал обеспечить безопасность россиян в Грузии Российский МИД потребовал от властей Грузии обеспечить полную безопасность для россиян, находящихся на территории страны, передает РИА "Новости".

Политика Трамп анонсировал крупные санкции против Ирана Президент США Дональд Трамп в субботу, 22 июня, анонсировал новые санкции против Ирана.

Авто Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.

Футбол Сын Ковальчука тренировался в бразильском футбольном клубе Десятилетний сын нападающего сборной России и «Лос-Анджелеса» Ильи Ковальчука тренировался с бразильской футбольной командой «Коринтианс».

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Происшествия Полиция задержала участника пикета в защиту журналиста в Махачкале Полиция в Махачкале задержала местного журналиста Шамиля Абашилова во время серии одиночных пикетов в поддержку коллеги Абдулмумина Гаджиева, отправленного в СИЗО за якобы «финансирование терроризма».

Армия и оружие Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.

Общество Минпромторг придумал, как справиться с недоливом бензина на АЗС По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предлагается введение контрольной закупки топлива на АЗС, а также информирование, в том числе через СМИ, о выявленных нарушениях.

Футбол «Спартак» представил новый клубный автобус «Спартак» презентовал новый клубный автобус. Напомним, что в прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Политика Отец Дзюбы отреагировал на мат сына на «Прямой линии» с Путиным Отец нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы Сергей высказался о мате сына во время "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Авиакомпании заявили о массовой сдаче билетов в Грузию Российские авиакомпании, осуществляющие регулярные рейсы между Россией и Грузией, сообщили о массовом отказе россиян от полетов.

Спорт Гимнастка Дина Аверина победила в многоборье на Европейских играх Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золотую медаль в индивидуальном многоборье на Европейских играх в Минске.

Футбол Перишич и Эль-Шаарави отказали китайскому клубу «Шанхай Шэньхуа» ищет усиление атакующей линии в серии А. Сообщается, что представители шанхайского клуба посетили Италию на этой неделе, чтобы предложить крупные денежные контракты полузащитнику Ивану Перишичу («Интер») и форварду Стефану Эль-Шаарави («Рома»).

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова начала экономить на гостиницах и авиаперелетах Фото: Анастасия Волочкова с Николаем Челноковым в шоу "Клоун и балерина" в Анапе Пока неизвестно, будет ли продолжен тур по России, хотя есть большая вероятность того, что и в других городах пройдет показ этого шоу.

Армия и оружие Девочку ранило при обстреле Горловки украинской армией Глава администрации Горловки Иван Приходько рассказал, что маленькая девочка получила ранение во время обстрела северо-запада города украинскими силовиками.

Авто Компания «Автопродукт» решила модернизировать подвеску «Нивы» На сегодня компания купила машину в комплектации Black Edition, предназначенный для обкатки новых узлов и агрегатов Проект находится на стадии поиска верных и экономичных инженерных решений, которые призваны модернизировать ряд показателей, таких как: проходимость, управляемость, комфорт вождения.

Происшествия В Петербурге пес спас новорожденную девочку В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".