Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофойТАСС 10:45
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако". Об этом пишет британский портал Goal.
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Шоу-бизнес
Ани Лорак с треском уволила свою команду
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Подмосковье убили директора торгового центра
Киллер на мотоцикле застрелил мужчину на подходе к зданию ТЦ. В поселке Поварово Солнечногорского района во вторник, 4 июня, был убит директор торгового центра.
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Культура
Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian
Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Певица Валерия заявила, что популярным артистам не следует продвигать своих детей в песенных конкурсах.
Обновлено в 09:32
Политика
Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске
Обновлено в 11:03
Авто
Новый кроссовер Haval F7 стартует на российском рынке
Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 04:02
Транспорт
Участок Филевской линии московского метро закроют на два дня
В выходные, 8 и 9 июня, будет закрыт участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская".
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина
В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено в 09:38
Политика
Лавров усомнился в компетентности советников Трампа
Президента США Дональда Трампа ввели в заблуждение относительно того, что Москва сообщила Вашингтону о выводе «большей части своих людей» из Венесуэлы, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 10:20
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%
Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.
Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес
Панайотов прокомментировал «мистику» на могиле Началовой
Рука сама тянется, чтобы набрать номер подруги . Но никакой мистики, уверен артист, в смерти коллеги нет.
Обновлено в 10:41
Экономика
Минфин разработал законопроект по упрощению госзакупок
Минфин России по поручению первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова разработал законопроект по упрощению госзакупок, осуществляемых закрытыми способами определения поставщиков.
Обновлено в 10:27
Общество
Москвичей предупредили о рекордной жаре в выходные
Обновлено в 09:44
Экономика
TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынке
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 02:58
Авто
Обновленный Datsun GO за 300 тыс. рублей поступил в продажу
Цены на обновленный Datsun GO стартуют от 332 078 рупий (около 300 тысяч рублей), за трехрядный GO+ придется заплатить не менее 386 588 рупий (365 000 рублей).
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Путин на ПМЭФ встретится с главами мировых компаний
Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что президент в рамках Петербургского международного экономического форума намерен встретиться с главами компаний и ведущими инвесторами, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 10:03
Общество
Названо число брошенных в роддомах российских детей
В России примерно три тысячи детей были оставлены матерями в перинатальных центрах в прошлом году.
Обновлено в 10:51
Общество
Тысячи мусульман отмечают Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы
В Москве тысячи последователей ислама пришли на утренний намаз у Соборной мечети.
Обновлено в 02:06
Технологии
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Галкин назвал причину своего отсутствия в составе жюри КВН
Обновлено в 09:50
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Обнаружено тело погибшего при крушении катера на Дунае туриста
Обновлено вчера в 08:41
Спорт
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Экономика
Максим Орешкин рассказал о грядущем росте экономики России
Рост ВВП России, по словам Орешкина, в 2018 году составил 2,3%, что является самым высоким показателем с 2012 года.
Обновлено в 03:20
Авто
Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов
Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.
Обновлено в 02:53
Общество
В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 10:31
Политика
Конституционный суд Украины рассматривает указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины начал слушание, на котором рассмотрит представление депутатов о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных выборов.
Обновлено в 04:44
Политика
Трамп задремал во время речи королевы
Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время приветственной речи английской королевы Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.
Обновлено в 08:38