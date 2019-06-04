Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофойТАСС вчера в 10:45
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако". Об этом пишет британский портал Goal.
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Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
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Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
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Воздушно-космические силы России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО. Пуск прошёл на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
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Зеленский назвал слухами заявления о дефолте на Украине
По словам украинского президента, все, что касается дефолта, является слухами.
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