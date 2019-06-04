Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофойТАСС вчера в 10:45

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако". Об этом пишет британский портал Goal.

Спорт день за днем

Единоборства Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.

Общество Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.

Гаджеты В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит» Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.

Происшествия Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.

Экономика Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Здоровье Мобильная бригада магаданской областной больницы побывала в Ягоднинском районе Хочется отметить, что благодаря самим ягоднинцам, работа мобильной бригады в этом округе прошла организованно.

Происшествия В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.

Политика Киев отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение делегации от РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к организации.

Футбол Суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании Суд прекратил рассмотрение иска в отношении португальского футболиста Криштиану Роналду, обвиненного в изнасиловании, сообщает агентство Bloomberg.

Политика Мадуро рассказал о желании народа Венесуэлы обновить состав парламента Глава венесуэльского государства Николас Мадуро считает, что состав контролируемого оппозицией парламента пора обновить.

Шоу-бизнес Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики» Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.

Происшествия Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.

Космос Китай впервые запустит ракету в космос с морской платформы Ракета-носитель "Чанчжэн-11" с несколькими космическими аппаратами будет запущена с подвижной стартовой платформы в Желтом море.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Экономика Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».

Транспорт Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков «Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.

Армия и оружие Испытания новой противоракеты ВКС России попали на видео Воздушно-космические силы России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО. Пуск прошёл на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Футбол Роналду хочет, чтобы Сарри возглавил «Ювентус» Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил возможное назначение на пост главного тренера команды наставника лондонского «Челси» Маурицио Сарри.