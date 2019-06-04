Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофойТАСС вчера в 10:45

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако". Об этом пишет британский портал Goal.
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Британский портал назвал трансфер Головина в «Монако» главным провалом сезона

Матч ТВвчера в 12:08

Переход Головина в «Монако» - самый провальный трансфер в Европе по версии портала Goal

Sport.ruвчера в 10:14

Головина задиссил крупнейший футбольный сайт планеты. Все дело в летнем трансфере из «Монако»?

Спорт день за днемвчера в 14:28

Издание Goal назвало трансфер Головина самым провальным в Европе в прошлом сезоне

Sport24.ruвчера в 10:10

«Катастрофа за 30 миллионов евро». Портал Goal назвал провальным трансфер Головина в «Монако»

Спорт-Экспрессвчера в 09:28

Портал Goal назвал трансфер Головина самым провальным в Европе за последний год

Чемпионатвчера в 09:08

Переход Головина в «Монако» признан самым провальным в Европе за последний год

Советский спортвчера в 11:17
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Авто

Audi представила обновленный универсал Audi A6 Allroad

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Обновлено вчера в 15:59
Единоборства

Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье

Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.
Обновлено вчера в 22:33
Общество

Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено вчера в 07:47
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено вчера в 07:09
Общество

Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes

Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Здоровье

Мобильная бригада магаданской областной больницы побывала в Ягоднинском районе

Хочется отметить, что благодаря самим ягоднинцам, работа мобильной бригады в этом округе прошла организованно.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина

В Осло после инцидента с поножовщиной в районе Грюнерлокка задержан гражданин России, его подозревают в покушении на убийство.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Киев отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение делегации от РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к организации.
Обновлено 03 июня в 20:45
Футбол

Суд закрыл дело об обвинении Роналду в изнасиловании

Суд прекратил рассмотрение иска в отношении португальского футболиста Криштиану Роналду, обвиненного в изнасиловании, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 00:41
Политика

Мадуро рассказал о желании народа Венесуэлы обновить состав парламента

Глава венесуэльского государства Николас Мадуро считает, что состав контролируемого оппозицией парламента пора обновить.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 13:59
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 20:47
Космос

Китай впервые запустит ракету в космос с морской платформы

Ракета-носитель "Чанчжэн-11" с несколькими космическими аппаратами будет запущена с подвижной стартовой платформы в Желтом море.
Обновлено вчера в 19:28
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Обновлено вчера в 19:12
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика

Карту «Мир» начнут принимать в странах ЕАЭС до конца 2019 года

Гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев рассказал «Известиям», что до конца 2019 года года во всех государствах ЕАЭС, а также в Таджикистане и Узбекистане будут принимать карту «Мир».
Обновлено вчера в 21:16
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

«Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.
Обновлено 03 июня в 15:23
Армия и оружие

Испытания новой противоракеты ВКС России попали на видео

Воздушно-космические силы России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО. Пуск прошёл на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено вчера в 03:32
Футбол

Роналду хочет, чтобы Сарри возглавил «Ювентус»

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил возможное назначение на пост главного тренера команды наставника лондонского «Челси» Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 12:57
Политика

Зеленский назвал слухами заявления о дефолте на Украине

По словам украинского президента, все, что касается дефолта, является слухами.
Обновлено вчера в 14:49
Кино

Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино

Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено вчера в 07:04
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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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