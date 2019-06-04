Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофойТАСС 10:45

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако". Об этом пишет британский портал Goal.
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Британский портал назвал трансфер Головина в «Монако» главным провалом сезона

Матч ТВ12:08

Переход Головина в «Монако» признан самым провальным в Европе за последний год

Советский спорт11:17

Goal.com: Головин – самый провальный трансфер в Европе за послеледний год

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«Катастрофа за 30 миллионов евро». Портал Goal назвал провальным трансфер Головина в «Монако»

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Портал Goal назвал трансфер Головина самым провальным в Европе за последний год

Чемпионат09:08

Издание Goal назвало трансфер Головина самым провальным в Европе в прошлом сезоне

Sport24.ru10:10

Переход Головина в «Монако» - самый провальный трансфер в Европе по версии портала Goal

Sport.ru10:14
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Общество

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Ранее сообщалось, что «Роскачество» по итогам проверки листовых и пакетированных чёрных чаёв самых распространённых в России торговых марок обнаружило в 11 из них бактерии кишечной палочки.
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TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке

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Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына

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Александр Головин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник французского клуба «Монако» и сборной России. Заслуженный мастер спорта России.
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