Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофойТАСС 10:45
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако". Об этом пишет британский портал Goal.
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Общество
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Обновлено в 13:18
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Хоккей
Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте»
Российский хоккеист СКА Павел Дацюк может продолжить выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в клубе «Автомобилист».
Обновлено в 16:57
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве
Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Политика
Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»
Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
Обновлено в 12:51
Футбол
Сборная Франции награждена Орденом Почетного легиона
Футболисты сборной Франции и главный тренер команды Дидье Дешам награждены Орденом Почетного легиона.
Обновлено в 13:17
Общество
В компании «Май» оценили итоги исследования чая «Роскачеством»
Ранее сообщалось, что «Роскачество» по итогам проверки листовых и пакетированных чёрных чаёв самых распространённых в России торговых марок обнаружило в 11 из них бактерии кишечной палочки.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Новый клип «Водица» примирил Ольгу Бузову с Ксенией Собчак
Ольга Бузова представила коллегам по цеху новый клип на песню «Водица». Сюжет ролика строится вокруг измены.
Обновлено в 10:37
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Экономика
TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») сообщила, что намерена привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 10:14
Гаджеты
Apple представила следующую версию iOS и другие новинки
В ходе конференции интернет-гигант рассказал о следующей версии своей операционной системы для iPhone — iOS 13.
Обновлено вчера в 15:29
Спорт
Анна и Сергей Семак снова женятся
Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».
Обновлено в 13:55
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Политика
Зеленский готовит «стратегию возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель намерен обсудить с чиновниками Евросоюза и НАТО стратегию "возвращения" Крыма.
Обновлено в 04:50
Космос
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Космос
Проект самолёта-носителя Stratolaunch объявлен закрытым
Компания довела разработку до лётного образца. 19 апреля этого года самолёт-носитель совершил первый полёт над пустыней Мохаве.
Обновлено 01 июня в 11:08
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Авто
В Сети обнародовали свежие «секреты» о следующей генерации LADA 4x4
На просторах Интернета обнародовали новые данные о модернизированном внедорожнике LADA 4x4.
Обновлено в 15:50
Происшествия
В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении
Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Авто
Volvo в России увеличила продажи за 5 месяцев на 30%
Обновлено в 14:05
Авто
Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу
Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Единоборства
Команда Джошуа объявила о реванше с Руисом
Команда британского боксера Энтони Джошуа объявила, что в 2019 году состоится бой-реванш с американским боксером Энди Руисом.
Обновлено в 16:19