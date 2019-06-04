Футбол
Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофойТАСС 10:45
Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако". Об этом пишет британский портал Goal.
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МИД России прокомментировал ситуацию в Судане
Министерство иностранных дел России, комментируя ситуацию в Судане, заявило, что российская сторона выступает против внешнего давления, ультиматумов и вмешательства в дела этой страны, поскольку это чревато обострением конфронтации.
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В Улан-Удэ ликвидируют Детскую клиническую больницу
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Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
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Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
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Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
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В Китае впервые запустят ракету с морского космодрома
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Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ 100
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В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
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