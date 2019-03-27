Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о BrexitРБК 11:27

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286. Трансляция заседания велась на сайте британского парламента.
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с чего всё началось
Глава Европейского совета Дональд Туск написал
 у себя в твиттере, что в связи с отклонением британским парламентом плана Мэй, экстренное заседание совета пройдет 10 апреля.
Новая газета10:49

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Вдова мертвого Маккейна приехала наблюдать за выборами на Украине

Вдова погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала в составе делегации в Киев для наблюдения за ходом выборов президента на Украине.
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На новом сайте S.T.A.L.K.E.R. 2 нашли послание от разработчиков

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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
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Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».
Обновлено в 15:25
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Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Кадыров пообещал потерявшему в ДТП жену и дочь водителю новую машину

Обновлено в 14:14
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Спорт

Российская легкоатлетка Медведева отстранена по подозрению в допинге

Российская легкоатлетка Екатерина Медведева временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
Обновлено в 12:55
Авто

Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией

Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено 27 марта в 10:57
Происшествия

Сбежала уродовавшая россиянок «хирург» из Украины

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Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
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Британские истребители сопроводили Ту-160 над Северным морем

Обновлено в 13:43
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Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл

Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр

Церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Рособоронэкспорт".
Обновлено в 15:00
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Chery выбрала завод для сборки кроссоверов в России

Обновлено в 04:02
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В Ингушетии распустили батальон ППС, вставший на сторону митингующих

Обновлено в 07:17
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В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
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Пользователи соцсетей оживили хештег #учителятожелюди

Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике.
Обновлено в 10:37
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Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале

В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

Российский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Чёрном море

Обновлено в 05:03
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Задержан экс-министр строительства Ростовской области

По материалам дела, министр строительства Ростовской области Николай Безуглов и директор областной службы заказчика Сергей Мищенко допустили замену в сметах "Ростов Арены" песка.
Обновлено в 06:04
Политика

Полиция применила резиновые пули на миллионном митинге в Алжире

Полиция в столице Алжира — одноименном городе Алжир — начала разгонять собравшихся на акцию протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.
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Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Каштанова впервые стала мамой

София Каштанова, сыгравшая роль девушки легкого поведения в комедийном сериале, родила первенца.
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Происшествия

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Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны

Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26
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