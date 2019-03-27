Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о BrexitРБК 11:27
Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286. Трансляция заседания велась на сайте британского парламента.
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с чего всё началось
Глава Европейского совета Дональд Туск написал у себя в твиттере, что в связи с отклонением британским парламентом плана Мэй, экстренное заседание совета пройдет 10 апреля.Новая газета10:49
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Мировые новости на завтрак: Бесконечный Brexit и длина доклада Мюллера
Национальная служба новостей01:38
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Вдова мертвого Маккейна приехала наблюдать за выборами на Украине
Вдова погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала в составе делегации в Киев для наблюдения за ходом выборов президента на Украине.
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Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по Карабаху
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать прямой диалог по Карабаху.
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Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате
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Политика
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Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
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Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии
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Кубок Гагарина. «Авангард» вышел вперед в финале «востока»
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Спорт
Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.
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Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
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Российская легкоатлетка Екатерина Медведева временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
Обновлено в 12:55
Авто
Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
Обновлено 27 марта в 10:57
Происшествия
Сбежала уродовавшая россиянок «хирург» из Украины
Обновлено в 09:58
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Причиной стала половая принадлежность россиянина, следовало из письменного отказа работодателя.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр
Церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Рособоронэкспорт".
Обновлено в 15:00
Авто
Chery выбрала завод для сборки кроссоверов в России
Обновлено в 04:02
Политика
Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G
В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.
Обновлено в 05:43
Общество
Пользователи соцсетей оживили хештег #учителятожелюди
Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале
В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Задержан экс-министр строительства Ростовской области
По материалам дела, министр строительства Ростовской области Николай Безуглов и директор областной службы заказчика Сергей Мищенко допустили замену в сметах "Ростов Арены" песка.
Обновлено в 06:04
Политика
Полиция применила резиновые пули на миллионном митинге в Алжире
Полиция в столице Алжира — одноименном городе Алжир — начала разгонять собравшихся на акцию протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.
Обновлено в 13:17
Наука
Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок
Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Каштанова впервые стала мамой
София Каштанова, сыгравшая роль девушки легкого поведения в комедийном сериале, родила первенца.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Учителя ОБЖ уволили за аморальное поведение
Обновлено в 13:17
Происшествия
Двое участников конфликта у ТЦ «Гагаринский» в Москве задержаны
Двое участников конфликта рядом со станцией Московского центрального кольца (МЦК) и торгово-развлекательным центром "Гагаринский" задержаны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 10:26