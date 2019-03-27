Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о BrexitРБК 11:27

с чего всё началось

Депутаты палаты общин в третий раз отвергли соглашение о выходе Великобритании из ЕС. «Против» проголосовали 344 депутата, «за» — 286. Трансляция заседания велась на сайте британского парламента.

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС о Brexit

Политика Вдова мертвого Маккейна приехала наблюдать за выборами на Украине Вдова погибшего американского сенатора Джона Маккейна Синди приехала в составе делегации в Киев для наблюдения за ходом выборов президента на Украине.

Политика Пашинян и Алиев договорились продолжить диалог по Карабаху Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать прямой диалог по Карабаху.

Политика Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.

Политика США пригрозили России санкциями из-за Венесуэлы Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.

Армия и оружие Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии Как указывает российское военное ведомство, «с 14 по 27 марта представители спецслужб Бельгии фиксировали на видео авиационные удары, которые ВКС России наносили по складам с боеприпасами и местам сборки беспилотников боевиков, чтобы в последующем использовать их в качестве «доказательств» применения химоружия».

Спорт Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.

Политика Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Спорт Российская легкоатлетка Медведева отстранена по подозрению в допинге Российская легкоатлетка Екатерина Медведева временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает официальный сайт антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

Авто Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.

Финансы Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.

Армия и оружие Россия открыла в Венесуэле учебно-тренировочный вертолетный центр Церемония открытия созданного при участии российских и венесуэльских специалистов учебно-тренировочного вертолетного центра состоялась 29 марта 2019 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Рособоронэкспорт".

Политика Минобороны отказалось передать операторам частоты для 5G В ведомстве пояснили, что передавать эти частоты сотовым операторам пока рано и предложили использовать для сетей 5G частоты в диапазонах 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц.

Общество Пользователи соцсетей оживили хештег #учителятожелюди Интернет-пользователи поддержали алтайскую учительницу, вынужденную уволиться из школы из-за фото в купальнике.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве и похищении внуков на Урале В Свердловской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве внука и в похищении двух других внуков.

Происшествия Задержан экс-министр строительства Ростовской области По материалам дела, министр строительства Ростовской области Николай Безуглов и директор областной службы заказчика Сергей Мищенко допустили замену в сметах "Ростов Арены" песка.

Политика Полиция применила резиновые пули на миллионном митинге в Алжире Полиция в столице Алжира — одноименном городе Алжир — начала разгонять собравшихся на акцию протеста против 82-летнего президента страны Абдельазиза Бутефлики с помощью резиновых пуль, водометов и слезоточивого газа.

Наука Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.