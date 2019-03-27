Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕСRT на русском 10:49

Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу, передаёт Sky News. Сообщается, что против сделки, которую внесло в законодательный орган правительство Терезы Мэй, проголосовали 344 депутата, поддержали её 286 народных избранников.
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с чего всё началось
Глава Европейского совета Дональд Туск написал
 у себя в твиттере, что в связи с отклонением британским парламентом плана Мэй, экстренное заседание совета пройдет 10 апреля.
Новая газета10:49

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Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

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Обновлено в 19:10
Происшествия

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Купол старинного Владимирского храма, относящегося к региональным памятникам, обрушился в городе Ельце Липецкой области.
Обновлено в 15:46
Авто

В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»

«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Политика

В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества

В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
Обновлено в 20:18
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
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Политика

Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

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Происшествия

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Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено в 20:34
Политика

США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено в 15:20
Политика

«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Экономика

«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%

Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
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Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
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Глава СУЭК призвал упростить инструменты господдержки бизнеса

Гендиректор СУЭК Владимир Рашевский считает, что необходимо упростить получение бизнесом господдержки и ускорить процесс принятия регуляторных решений.
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Саакашвили объяснил, почему жевал галстук

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Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

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«Яндекс» отказался от Mediascope

Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
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В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне

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