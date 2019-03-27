Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕСRT на русском 10:49

с чего всё началось

Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу, передаёт Sky News. Сообщается, что против сделки, которую внесло в законодательный орган правительство Терезы Мэй, проголосовали 344 депутата, поддержали её 286 народных избранников.

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕС

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Политика В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.

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