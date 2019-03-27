Политика
Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕСRT на русском 10:49
Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу, передаёт Sky News. Сообщается, что против сделки, которую внесло в законодательный орган правительство Терезы Мэй, проголосовали 344 депутата, поддержали её 286 народных избранников.
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с чего всё началось
Глава Европейского совета Дональд Туск написал у себя в твиттере, что в связи с отклонением британским парламентом плана Мэй, экстренное заседание совета пройдет 10 апреля.Новая газета10:49
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Мировые новости на завтрак: Бесконечный Brexit и длина доклада Мюллера
Национальная служба новостей01:38
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Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Политика
Тимошенко покинула дебаты из-за Порошенко и Зеленского
Обновлено в 13:24
Футбол
«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»
«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 17:25
Политика
Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Экономика
ВЭБ в 2018 году сократил убыток до 175,8 млрд рублей
Напомним, убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии 2018 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 млрд руб. Подробнее об отчетности госкорпорации читайте в публикации "Ъ" "ВЭБ.РФ вновь получил многомиллиардные убытки".
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Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено в 20:03
Политика
Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США
Глава пресс-службы Государственного департамента США Хезер Науэрт оставила свой пост и перешла на работу в программу Фулбрайта – образовательную программу, которую основал в 1946 году сенатор США Джеймс Уильям Фулбрайт.
Обновлено в 19:10
Происшествия
Купол храма XVIII века обрушился в Ельце
Купол старинного Владимирского храма, относящегося к региональным памятникам, обрушился в городе Ельце Липецкой области.
Обновлено в 15:46
Авто
В сериале «Новый папа» в качестве папамобиля снялся УАЗ «Пикап»
«Новый папа» станет продолжением популярного итальянского сериала «Молодой папа», снятого известным режиссером Паоло Соррентино.
Обновлено в 08:45
Политика
В Венесуэле вновь произошли масштабные отключения электричества
В Венесуэле в очередной раз произошли масштабные отключение электричества. Авария затронула двадцать один регион страны.
Обновлено в 20:18
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева рассказала о своем решении отказаться от гражданства Украины в пользу итальянского.
Обновлено в 13:04
Политика
Сербия начинает строить свой участок «Турецкого потока»
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы на сербском участке газопровода «Турецкий поток» начнутся со дня на день.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено в 20:34
Политика
США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы из-за прибытия российских специалистов в Венесуэлу.
Обновлено в 15:20
Политика
«Нафтогаз» рассказал о плане на случай остановки транзита газа из РФ
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, что у компании есть план "Б" на случай прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 13:46
Экономика
«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%
Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Обновлено в 07:00
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мертвым Предполагается, что военнослужащий покончил с собой.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Подольская поздравила Преснякова с днем рождения фотографией в трусах
36-летняя Наталья Преснякова напомнила о дне рождения мужа и поклонникам в соцсети, где написала много приятных слов для супруга.
Обновлено в 08:29
Авто
Обновленная Chevrolet Niva получила модную медиасистему с навигацией
GM-АвтоВАЗ представил внедорожник Chevrolet Niva с новой мультимедийной системой.
Обновлено в 05:28
Экономика
Глава СУЭК призвал упростить инструменты господдержки бизнеса
Гендиректор СУЭК Владимир Рашевский считает, что необходимо упростить получение бизнесом господдержки и ускорить процесс принятия регуляторных решений.
Обновлено в 06:29
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук
Обновлено в 19:49
Политика
Коломойский назвал организатора провокации в Черном море
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский заявил, что произошедший в ноябре прошлого года инцидент в Керченском проливе с кораблями ВМСУ был провокацией президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено в 20:29
Шоу-бизнес
Бывшая солистка группы Serebro Кищук выложила откровенное фото
25-летняя Екатерина Кищук в своем новом Instagram выложила фото, на котором она полностью обнажена.
Обновлено в 11:54
Технологии
«Яндекс» отказался от Mediascope
Гендиректор Mediascope Руслан Тагиев заявил на конференции Digital Brand Day, что «Яндекс» перестал делиться с компанией аудиторными данными своих проектов.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.
Обновлено в 18:44
Общество
Россиянин обвинил ресторан в сексизме, пошел в суд и выиграл
Житель Саратова отсудил у отказавшему ему в должности хостес ресторана 50 тысяч рублей компенсации из-за дискриминации по половому признаку.
Обновлено в 13:31
Политика
Президент Сербии вновь привел в пример Косово, говоря про Крым
Президент Сербии Александр Вучич вновь привел в пример ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50