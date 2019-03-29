Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по BrexitВедомости 10:51

с чего всё началось

Ввиду того, что Палата общин отвергла соглашение о выходе, я принял решение созвать Европейский Совет 10 апреля.

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты. Против сделки проголосовали 344 депутата, за – 286.

Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Автоспорт В квалификации «Формулы-1» может появиться четвертый сегмент Руководство и стратегическая группа "Формулы-1" обсудили идею перехода к квалификации, состоящей из четырех сегментов.

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