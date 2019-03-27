Политика

Британский парламент в третий раз отклонил соглашение с ЕСRT на русском 10:49

Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение с Евросоюзом по брекситу, передаёт Sky News. Сообщается, что против сделки, которую внесло в законодательный орган правительство Терезы Мэй, проголосовали 344 депутата, поддержали её 286 народных избранников.
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с чего всё началось
Глава Европейского совета Дональд Туск написал
 у себя в твиттере, что в связи с отклонением британским парламентом плана Мэй, экстренное заседание совета пройдет 10 апреля.
Новая газета10:49

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Британский парламент в третий раз отклонил сделку по Brexit

РИА Новости12:29

Почему британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

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Несостоявшийся день Brexit. Британский парламент вновь отверг соглашение с ЕС

ТАСС15:26

Эксперт назвал дату «крайней точки» соглашения по Brexit

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Эксперт оценил решение парламента Британии отклонить соглашение с ЕС

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Британский парламент в третий раз отверг предложенное Мэй соглашение о выходе из ЕС

Интерфакс10:48

Мировые новости на завтрак: Бесконечный Brexit и длина доклада Мюллера

Национальная служба новостей01:38
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Политика

Охлобыстин ответил на упреки Шария в «поддержке» Зеленского

Актер Иван Охлобыстин прокомментировал обвинения украинского блогера Анатолия Шария в "проплаченности" роликов в "поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:58
Армия и оружие

Истребители ВВС Британии поднялись на перехват российских Ту-95

Два истребителя Panavia Tornado дежурного подразделения британских королевских военно-воздушных сил в пятницу 29 марта вылетали с авиабазы "Лоссимут" в Шотландии для идентификации и сопровождения российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 над Северным морем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:00
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено в 01:52 Ушел из жизни бывший главный редактор журнала "Коммерсантъ-Власть" Максим Ковальский.
Обновлено в 17:39
Авто

Новый электрический гиперкар Lotus покажут в следующем месяце

Автомобиль официально покажут публике в следующем месяце.
Обновлено в 15:25
Политика

NBC узнал, в чем Ким Чен Ын смог убедить Трампа перед встречей в Ханое

Обновлено в 06:21
Финансы

ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму

В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Обновлено в 16:17
Политика

Дмитрий Гудков оспаривает закон об оскорблении власти в суде

Оппозиционер Дмитрий Гудков подал в судебную коллегию Верховного суда иск с требованием признать недействительным так называемый закон Клишаса — закон об оскорблении власти.
Обновлено в 07:40
Кино

Вышел трейлер хоррора «Страшные истории для рассказа в темноте»

В российском прокате "Страшные истории для рассказа в темноте" выйдет 15 августа 2019 года.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Тверской области из воинской части сбежал вооруженный солдат

Обновлено в 01:22
Происшествия

Неизвестные напали на главврача больницы в Петербурге

Ранее в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщали, что "в полицию Курортного района 29 марта поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения в Курортном районе города Санкт-Петербурга и похитили, по предварительным данным, около 200 тыс. рублей", решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 08:53
Финансы

Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США

Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Политика

США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы

В Госдепе заявили, что у Москвы нет полной свободы действий в Венесуэле, и пригрозили новыми санкциями.
Обновлено в 18:24
Политика

Организаторы прямого эфира с Медведевым отключили комментарии к видео

Организаторы отключили комментарии к видео с прямым эфиром.
Обновлено в 09:36
Здоровье

Обезьяны атаковали больницу и оставили пациентов без еды

Обновлено в 07:44
Технологии

Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур

Обновлено в 13:39
Политика

Порошенко, Тимошенко и Зеленский не придут на дебаты

Обновлено в 07:19
Наука

Йогурты с пробиотиками могут повредить желудок

Ученые подчеркивают, что пробиотики эволюционировали почти исключительно в нездоровых желудках, то есть они не укрепляли их здоровье, а только ухудшали его.
Обновлено в 05:30
Экономика

В РФ заселили первый дом, построенный с применением эскроу-счетов

Обновлено в 11:49
Происшествия

В Казани водитель троллейбуса умер после драки с пассажиром

Следствие ведёт доследственную проверку по факту гибели водителя троллейбуса в Казани, по предварительным данным, это случилось после драки с пассажиром, сообщил РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 16:01
Футбол

Аллегри рассказал о состоянии Роналду

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о восстановлении после травмы форварда Криштиану Роналду.
Обновлено в 11:59
Общество

Фанаты проводили Кита Флинта в последний путь аплодисментами

Фанаты британского коллектива The Prodigy проводили лидера группы Кита Флинта в последний путь в Брейнтри, графстве Эссекс, передаёт SkyNews.
Обновлено в 18:23
Экономика

Советник Трампа потребовал от ФРС немедленно понизить ставку

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу потребовал в пятницу от Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, немедленно понизить базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов.
Обновлено в 15:14
Спорт

Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк

В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Экономика

С понедельника водителей ждут новые правила ОСАГО

С 1 апреля этого года вступают в силу новые правила для ОСАГО, сообщает otvprim.ru.
Обновлено в 00:39
Культура

Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Футбол

Месси назвал лучших футболистов мира

Обновлено в 11:52
Футбол

«Хоффенхайм» на своем поле разгромил «Байер»

«Хоффенхайм» разгромил «Байер» в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 17:25
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