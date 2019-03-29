Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по BrexitВедомости 10:51

с чего всё началось

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты. Против сделки проголосовали 344 депутата, за – 286.

Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Авто Ford разослал письма клиентам с информацией о гарантии и кредитах Компания Ford, объявившая об окончании производства и импорта автомобилей в Россию, разослала своим клиентам письма о гарантии и выданных кредитах.

Политика Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.

Политика Луизиана признала голодомор геноцидом Американский штат Луизиана признал голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа, сообщается на странице посольства Украины в США в фейсбуке.

Экономика Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.

Наука Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление Выяснилось, что для оказания воздействия этого напитка на организм человека достаточно будет только посмотреть на него или представить процесс употребления.

Политика Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.

Экономика На крупнейшем в России троллейбусном заводе пройдут сокращения Крупнейший в России производитель троллейбусов ЗАО «Тролза» в Саратовской области объявило о сокращении 500 сотрудников.

Политика Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.

Баскетбол «Химки» дома уступили ЦСКА в матче Евролиги Подмосковные «Химки» дома уступили ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Игры Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.

Транспорт Пять станций красной линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля Для пассажиров с 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии метро: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».

Энергетика Завод по производству жидкого топлива из угля появится на севере Красноярского края Завод по производству синтетического бензина и дизельного топлива из угля появится в Мотыгинском районе Красноярского края в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию ООО "Управляющая строительная компания" Евгений Моисеев.

Шоу-бизнес Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.

Религия В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.

Общество Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».

Общество Историк рассказал о девизе авиаконструктора Ильюшина Заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов в публикации для газеты «Известия» рассказал о девизе советского авиаконструктора Сергея Ильюшина.

Армия и оружие Столтенберг рассказал о причинах повышения расходов на оборону в НАТО Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону страны — члены НАТО увеличивают не ради американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к этому.

Армия и оружие Российская компания открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) объявила о том, что 29 марта в Венесуэле состоялось открытие учебно-тренировочного вертолетного центра, который был создан при участии российских специалистов, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Происшествия Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту Лайнер авиакомпании United Airlines пришлось экстренно посадить в аэропорту Вашингтона из-за невыносимой вони на борту.

Армия и оружие Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружием По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Общество Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.