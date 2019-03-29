Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по BrexitВедомости 10:51
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты. Против сделки проголосовали 344 депутата, за – 286.
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с чего всё началось
Глава Европейского совета Дональд Туск написал у себя в твиттере, что в связи с отклонением британским парламентом плана Мэй, экстренное заседание совета пройдет 10 апреля.Новая газета10:49
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Мировые новости на завтрак: Бесконечный Brexit и длина доклада Мюллера
Национальная служба новостей01:38
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Авто
Ford разослал письма клиентам с информацией о гарантии и кредитах
Компания Ford, объявившая об окончании производства и импорта автомобилей в Россию, разослала своим клиентам письма о гарантии и выданных кредитах.
Обновлено в 05:53
Политика
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Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Политика
Луизиана признала голодомор геноцидом
Американский штат Луизиана признал голодомор 1932—1933 годов геноцидом украинского народа, сообщается на странице посольства Украины в США в фейсбуке.
Обновлено в 23:03
Экономика
Шойгу захотел построить дорогу у себя на родине с помощью военных
По словам Шолбана Кара-оол, железную дорогу Кызыл — Курагино построят с помощью армии — с предложением задействовать в строительстве железнодорожные войска в правительство обратился министр обороны России Сергей Шойгу, который является уроженцем региона.
Обновлено в 08:10
Наука
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Выяснилось, что для оказания воздействия этого напитка на организм человека достаточно будет только посмотреть на него или представить процесс употребления.
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Политика
Очередное масштабное отключение электричества произошло в Венесуэле
Часть территории Венесуэлы вновь осталась без электричества. Как пишет газета El Nacional, отключение произошло в 21 регионе.
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Экономика
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Обновлено в 10:40
Политика
Генерал КГБ заявил, что опасается за судьбу Приморья
Генерал-лейтенант и бывший начальник аналитического управления КГБ СССР Николай Леонов заявил, что очень боится за судьбу нескольких регионов России, в частности, речь шла о Приморском крае, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:30
Баскетбол
«Химки» дома уступили ЦСКА в матче Евролиги
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Обновлено в 15:07
Игры
Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр
В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.
Обновлено в 11:17
Транспорт
Пять станций красной линии метро закроют с 30 марта по 5 апреля
Для пассажиров с 30 марта по 5 апреля включительно будут закрыты пять станций Сокольнической линии метро: «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».
Обновлено 27 марта в 07:03
Энергетика
Завод по производству жидкого топлива из угля появится на севере Красноярского края
Завод по производству синтетического бензина и дизельного топлива из угля появится в Мотыгинском районе Красноярского края в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию ООО "Управляющая строительная компания" Евгений Моисеев.
Обновлено в 22:41
Шоу-бизнес
Актриса Софья Каштанова впервые стала мамой
Известная российская актриса Софья Каштанова, прославившаяся одной из главных ролей в сериале «Полицейский с Рублевки», сообщила поклонникам радостную новость – она впервые стала мамой.
Обновлено в 04:53
Религия
В 2019 году отменяется третья Родительская суббота Великого поста
Согласно Уставу Церкви, особое поминовение усопших в храмах – великопостные Родительские субботы – совершается во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста, если нет изменений в церковном богослужебном календаре.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Общество
Историк рассказал о девизе авиаконструктора Ильюшина
Заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов в публикации для газеты «Известия» рассказал о девизе советского авиаконструктора Сергея Ильюшина.
Обновлено в 21:02
Армия и оружие
Столтенберг рассказал о причинах повышения расходов на оборону в НАТО
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что расходы на оборону страны — члены НАТО увеличивают не ради американского президента Дональда Трампа, который неоднократно призывал к этому.
Обновлено в 19:53
Армия и оружие
Российская компания открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр
Компания «Рособоронэкспорт» (входит в Ростех) объявила о том, что 29 марта в Венесуэле состоялось открытие учебно-тренировочного вертолетного центра, который был создан при участии российских специалистов, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Обновлено в 16:34
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги
Обновлено в 16:17
Происшествия
Boeing 737 совершил экстренную посадку из-за вони на борту
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Обновлено в 18:44
Шоу-бизнес
Светлана Лобода призналась, что из-за участия в шоу «Голос. Дети» у нее не хватает времени на собственных детей
Как только в официальном аккаунте проекта в Instagram появилось первое совместное фото судей, пользователи выразили недовольство тем, что в шоу принимает участие украинская артистка.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
Минобороны РФ: в Сирии готовится новая провокация с химическим оружием
По его данным, ранее под контролем сотрудников французских спецслужб в ряд населенных пунктов под видом баллонов с кислородом и бытовым газом уже доставили отравляющее вещество, предположительно, на основе хлора.
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Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не может признать Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено в 19:50
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под песни фанатов
Похороны вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта состоялись в пятницу в британском городе Брейнтри после траурной процессии, в которой приняли участие сотни фанатов, сообщил телеканал Sky News.
Обновлено в 22:15
Политика
В Вене прошла встреча Пашиняна и Алиева по Карабаху
Первая официальная встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна прошла в пятницу в Вене, сообщил заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Алиева Хикмет Гаджиев.
Обновлено в 10:02