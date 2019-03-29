Политика

Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по BrexitВедомости 10:51

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты. Против сделки проголосовали 344 депутата, за – 286.
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с чего всё началось
Глава Европейского совета Дональд Туск написал
 у себя в твиттере, что в связи с отклонением британским парламентом плана Мэй, экстренное заседание совета пройдет 10 апреля.
Новая газета10:49

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