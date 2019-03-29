Политика

Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по BrexitВедомости вчера в 10:51

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты. Против сделки проголосовали 344 депутата, за – 286.
Читать в источнике
с чего всё началось
Глава Европейского совета Дональд Туск написал
 у себя в твиттере, что в связи с отклонением британским парламентом плана Мэй, экстренное заседание совета пройдет 10 апреля.
Новая газетавчера в 10:49

Подробнее о событии

Эксперт оценил решение парламента Британии отклонить соглашение с ЕС

RT на русскомвчера в 14:39

Мировые новости на завтрак: Бесконечный Brexit и длина доклада Мюллера

Национальная служба новостейвчера в 01:38

Британский парламент в третий раз отклонил сделку по Brexit

РИА Новостивчера в 12:29

Парламент Великобритании в третий раз отклонил предложенный премьер Терезой Мэй план по выходу из Евросоюза

Эхо Москвывчера в 12:01

Британский парламент в третий раз отверг предложенное Мэй соглашение о выходе из ЕС

Интерфаксвчера в 10:48

Несостоявшийся день Brexit. Британский парламент вновь отверг соглашение с ЕС

ТАССвчера в 15:26

Почему британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Газета.Ruвчера в 13:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Армия и оружие

«Русские Витязи» показали сверхманёвренность Су-30СМ

Обновлено 28 марта в 08:18
Политика

Зеленский стал фаворитом букмекерских ставок в Британии

Клиенты букмекерских контор в Великобритании ставят на победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах на Украине, следует из данных букмекерских контор.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие

Уникальный управляемый снаряд конструируют в России

Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия

В Екатеринбурге на 14 часов задержали авиарейс до китайского курорта

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 14 часов задерживают рейс авиакомпании IFly до китайского туристического города Санья.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги

Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия

Кадыров пообещал новую «Ниву» выжившему в ДТП на Можайке

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помощь и новый автомобиль «Нива» Роману Роменкову, пострадавшему в аварии на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено вчера в 15:21
Игры

Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр

В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.
Обновлено вчера в 11:17
Наука

Ученые нашли способ защитить человека от комаров

Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия

Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок

В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено вчера в 09:16
Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Анна Семенович поделилась откровенным снимком

Обновлено вчера в 19:51
Наука

Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя

Обновлено 28 марта в 16:56
Гаджеты

Apple официально отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower

Судя по всему, Apple не смогла реализовать коврик для беспроводной зарядки гаджетов под названием AirPower.
Обновлено вчера в 19:00
Общество

Умер журналист Максим Ковальский

Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие

Минобороны показало галлюциногенный щит

Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:54
Транспорт

Закрыты пять станций красной ветки метро в Москве

Столичный метрополитен закрыл участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает агентство "Москва".
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

Обновлено вчера в 23:58
Общество

Минтруд может обязать работодателей доплачивать за неудобный график

Ведомство решило разработать новые методики по оценке эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье работников неудобного рабочего графика, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 03:30
Общество

Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу

Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено вчера в 00:55
Общество

Гороскоп на 30 марта 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 30 марта 2019 года Овен Пришло время разобраться в своих желаниях.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие

Российский самолет пролетел над военными базами США

В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский

27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес

Борис Грачевский похудел на 23 килограмма

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества

Обновлено вчера в 10:06
Политика

Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США

Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие

Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160

Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено вчера в 20:29
Общество

Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ

Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС.
Обновлено вчера в 14:03
Общество

В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране в 2,5 раза опережает темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено вчера в 17:40
Общество

Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 21:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Выход Великобритании из Европейского союза
Процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС - главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное