Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по BrexitВедомости вчера в 10:51

с чего всё началось

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты. Против сделки проголосовали 344 депутата, за – 286.

Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Политика Зеленский стал фаворитом букмекерских ставок в Британии Клиенты букмекерских контор в Великобритании ставят на победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах на Украине, следует из данных букмекерских контор.

Армия и оружие Уникальный управляемый снаряд конструируют в России Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.

Происшествия В Екатеринбурге на 14 часов задержали авиарейс до китайского курорта В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 14 часов задерживают рейс авиакомпании IFly до китайского туристического города Санья.

Общество Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.

Происшествия Кадыров пообещал новую «Ниву» выжившему в ДТП на Можайке Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помощь и новый автомобиль «Нива» Роману Роменкову, пострадавшему в аварии на Можайском шоссе в Москве.

Игры Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.

Наука Ученые нашли способ защитить человека от комаров Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.

Происшествия Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Гаджеты Apple официально отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower Судя по всему, Apple не смогла реализовать коврик для беспроводной зарядки гаджетов под названием AirPower.

Армия и оружие Минобороны показало галлюциногенный щит Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.

Политика Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.

Транспорт Закрыты пять станций красной ветки метро в Москве Столичный метрополитен закрыл участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает агентство "Москва".

Общество Минтруд может обязать работодателей доплачивать за неудобный график Ведомство решило разработать новые методики по оценке эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье работников неудобного рабочего графика, сообщают «Известия».

Общество Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».

Общество Гороскоп на 30 марта 2019 года для всех знаков зодиака Гороскоп на 30 марта 2019 года Овен Пришло время разобраться в своих желаниях.

Армия и оружие Российский самолет пролетел над военными базами США В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.

Шоу-бизнес Борис Грачевский похудел на 23 килограмма Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.

Армия и оружие Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160 Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.

Общество Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС.

Общество В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране в 2,5 раза опережает темпы роста данного показателя в мировом масштабе.