Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по BrexitВедомости вчера в 10:51
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты. Против сделки проголосовали 344 депутата, за – 286.
Читать в источнике
Оценить38
с чего всё началось
Глава Европейского совета Дональд Туск написал у себя в твиттере, что в связи с отклонением британским парламентом плана Мэй, экстренное заседание совета пройдет 10 апреля.Новая газетавчера в 10:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Мировые новости на завтрак: Бесконечный Brexit и длина доклада Мюллера
Национальная служба новостейвчера в 01:38
Британский парламент в третий раз отверг предложенное Мэй соглашение о выходе из ЕС
Интерфаксвчера в 10:48
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Армия и оружие
«Русские Витязи» показали сверхманёвренность Су-30СМ
Обновлено 28 марта в 08:18
Политика
Зеленский стал фаворитом букмекерских ставок в Британии
Клиенты букмекерских контор в Великобритании ставят на победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах на Украине, следует из данных букмекерских контор.
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие
Уникальный управляемый снаряд конструируют в России
Управляемый снаряд для 57-миллиметрового орудия разрабатывают специалисты российского КБ Точмаш.
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
В Екатеринбурге на 14 часов задержали авиарейс до китайского курорта
В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 14 часов задерживают рейс авиакомпании IFly до китайского туристического города Санья.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Учителя устроили флешмоб в купальниках из-за увольнения коллеги
Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в Сети своих фотографий в купальнике и коротком платье.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
Кадыров пообещал новую «Ниву» выжившему в ДТП на Можайке
Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал помощь и новый автомобиль «Нива» Роману Роменкову, пострадавшему в аварии на Можайском шоссе в Москве.
Обновлено вчера в 15:21
Игры
Дмитрий Медведев раскритиковал авторов зарубежных исторических игр
В офисе российской компании премьер-министр раскритиковал зарубежных разработчиков в искажении исторических событий.
Обновлено вчера в 11:17
Наука
Ученые нашли способ защитить человека от комаров
Как известно, комары находят людей по запаху молочной кислоты, которая входит в состав человеческого пота.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Хирург с Украины изуродовала более десяти россиянок
В Краснодаре ищут псевдохирурга с Украины, которая изуродовала более десяти женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.
Обновлено вчера в 09:16
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Анна Семенович поделилась откровенным снимком
Обновлено вчера в 19:51
Наука
Крысы-кенгуру показали обидчикам приемы ниндзя
Обновлено 28 марта в 16:56
Гаджеты
Apple официально отказалась от коврика беспроводной зарядки AirPower
Судя по всему, Apple не смогла реализовать коврик для беспроводной зарядки гаджетов под названием AirPower.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:39
Армия и оружие
Минобороны показало галлюциногенный щит
Министерство обороны России опубликовало видео тренировок штурмового подразделения инженерных войск на нижегородском полигоне Мулино, в ходе которых применен бронещит с ослепляющими фонарями.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:54
Транспорт
Закрыты пять станций красной ветки метро в Москве
Столичный метрополитен закрыл участок Сокольнической линии метро между станциями "Комсомольская" и "Бульвар Рокоссовского", сообщает агентство "Москва".
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Минтруд может обязать работодателей доплачивать за неудобный график
Ведомство решило разработать новые методики по оценке эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье работников неудобного рабочего графика, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 03:30
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено вчера в 00:55
Общество
Гороскоп на 30 марта 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 30 марта 2019 года Овен Пришло время разобраться в своих желаниях.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие
Российский самолет пролетел над военными базами США
В марте в рамках Договора по открытому небу американский военный самолет Boeing OC-135B Open Skies провел наблюдательный полет над Россией.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Экс-министр Михаил Абызов был арестован из-за конфликтов в бизнесе — Ходорковский
27 марта Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Борис Грачевский похудел на 23 килограмма
Создатель «Ералаша» Борис Грачевский недавно отметил юбилей — автору популярного киножурнала исполнилось 70 лет.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Защитившего мать подростка посмертно наградили орденом Мужества
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Хезер Науэрт покинула пост главы пресс-службы Госдепартамента США
Обновлено вчера в 19:10
Армия и оружие
Истребители ВВС Великобритании сопроводили российские Ту-160
Истребители Typhoon ВВС Великобритании в пятницу были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии для контроля полета российских Ту-160 над акваторией Северного моря.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Участники «Юнармии» получат дополнительные баллы к ЕГЭ
Участники отрядов военно-патриотического движения «Юнармия» получат дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко в интервью ТАСС.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране в 2,5 раза опережает темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Вокалиста The Prodigy похоронили под массовое веселье фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 21:43