Политика
Туск созовет экстренный саммит Евросовета по BrexitИзвестия 11:36
Экстренный саммит Европейского совета по Brexit пройдет 10 апреля, заявил в пятницу, 29 марта, председатель совета Дональд Туск, после того как британский парламент в третий раз отклонил соглашение об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.
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Ввиду того, что Палата общин отвергла соглашение о выходе, я принял решение созвать Европейский Совет 10 апреля.
— Дональд Туск, польский политикРИА Новости 10:56
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