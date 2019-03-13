Политика

Британский парламент уверенно проголосовал против Brexit без сделкиГазета.Ru вчера в 16:40

Британский парламент впервые за последние несколько месяцев принял решение о Brexit, устраивающее все стороны евроразвода. Палата общин проголосовала против no-deal Brexit - выхода королевства из состава Евросоюза без переходного периода и согласованного с Брюсселем плана.
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Что случилось этой ночью: четверг, 14 марта

Интерфакс01:04

Палата общин британского парламента проголосовала против Брекзита без соглашения с ЕС

Эхо Москвы02:32

Британский парламент проголосовал против Brexit без сделки с ЕС

Комсомольская правдавчера в 16:11

Британский парламент проголосовал против брексита без сделки

RT на русскомвчера в 15:33

Мэй настаивает на новом голосовании по сделке о Brexit

Московский Комсомолецвчера в 16:43

Сюжет, достойный Кафки. Британские депутаты отвергли и Brexit без сделки, и саму сделку

ТАССвчера в 22:09

Мэй допустила выход Британии из Евросоюза без соглашения 29 марта

РИА Новостивчера в 16:31
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 04:49, Ашберн
Происшествия

Цеповяза перевели из СИЗО Хабаровска в колонию

Обновлено в 04:34
Происшествия

Избивший учительницу в Северной Осетии депутат сложил полномочия

Осетинский депутат Василий Гогичаев сложил полномочия после обвинений в избиении учителя школы № 4 Ардонского района.
Обновлено в 04:43
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:31
Политика

Школьницу из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира

Обновлено в 04:29
Происшествия

Мосгорсуд оставил под арестом мать проведшего ночь в парке ребёнка

Мосгорсуд подтвердил законность ареста Надежды Куликовой, шестилетний сын которой провёл ночь в парке «Лосиный Остров».
Обновлено в 04:21
Общество

Кинолог назвал самые кусачие породы собак

Таксы, считающиеся «диванно-комнатными» собаками, стоят на первом месте в статистике покусов как людей, так и животных, рассказал глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.
Обновлено вчера в 22:42
Транспорт

На Крымском мосту уложили половину рельсов

Строители уложили 19 из 38 км рельсов на двухпутной железной дороге через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

Обновлено в 03:24
Финансы

Банкам расписали будущую прибыль

ЦБ не делал прогноз по показателям банковского сектора на 2019 год, но в конце января глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор предполагает, что прибыль банков останется примерно на том же уровне, что и в 2018 году (1,3 трлн руб.).
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С

В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за создание ОПГ

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:40
Происшествия

При обрушении пола в петербургском супермаркете пострадала женщина

В Санкт-Петербурге провалился пол в супермаркете Spar, пострадала женщина. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 03:41
Политика

СКР возбудил дело против украинского «декоммунизатора» Вятровича

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту реабилитации нацизма в отношении главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича, сообщает 14 марта пресс-служба СКР.
Обновлено в 03:39
Политика

FT: часть «Северного потока-2» выделят в отдельную компанию

Группа по строительству трубопровода «Северный поток-2», создающегося для импорта российского газа в Германию, рассматривает возможность выделения последних 50 км в отдельную компанию, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:01
Политика

Кириенко рассказал о конкуренции за финалистов «Лидеров России»

Более 20 крупнейших российских компаний уже провели 1000 собеседований с участниками управленческого конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 04:44
Политика

Избирательница отказалась целоваться с Порошенко на митинге

Президент Украины Петр Порошенко попал в неловкую ситуацию во время предвыборной встречи с избирателями в Черниговской области.
Обновлено в 02:56
Экономика

ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян

20 февраля первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что за полтора месяца проведения эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировались около 30 тыс. россиян.
Обновлено в 03:58
Политика

МИД Швеции вызвал посла России в связи со шпионским скандалом

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну.
Обновлено вчера в 20:37
Происшествия

В Нью-Йорке застрелили босса мафиозного клана Гамбино

Вечером 13 марта в Нью-Йорке застрелили 53-летнего Франческо Кали, которого называли лидером клана Гамбино, одной из самых больших мафиозных группировок Нью-Йорка.
Обновлено в 03:39
Энергетика

В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России.
Обновлено в 01:00
Автоспорт

Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг

Обновлено вчера в 21:37
Авто

Opel назвал модели для российского рынка

Официальные продажи автомобилей марки Opel на российском рынке начнутся в IV квартале 2019 года.
Обновлено в 04:19
Политика

Порошенко заявил, что отправляется в Донбасс

Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал признал бесполезность «москитного флота»

Обновлено вчера в 22:53
Политика

Адвокат: Уилан подозревается в шпионаже в пользу США

Гражданин четырёх государств Пол Уилан, задержанный в Москве в декабре прошлого года, подозревается в шпионаже в пользу США.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Неуместный жест ведущего в сюжете о гибели Boeing возмутил зрителей

Ведущий кенийского телеканала NTV Данн Мванги подвергся осуждению за неуместный жест в эфире, когда рассказывал о катастрофе Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.
Обновлено в 04:40
Политика

Депутат Госдумы посоветовал диабетикам похудеть

Депутат Государственной думы РФ от Алтайского края и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что главное в лечение диабета — снижение веса.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Менеджер Юлии Началовой подтвердила, что певица в тяжелом состоянии

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в своем "Инстаграме" подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что певица находится в реанимации одной из столичных клиник, и ее состояние оценивается как тяжелое.
Обновлено вчера в 04:54
Экономика

Рубль востребован: показал аукцион по размещению ОФЗ Минфином

Аукцион по размещению ОФЗ Минфином РФ на три года и на 10 лет оказался успешным.
Обновлено в 04:44
Происшествия

На московских рынках нашли майнинг-фермы

В ходе рейдов на московском рынке «Садовод» и в ТЦ «Москва» сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили несколько ферм для майнинга криптовалют.
Обновлено вчера в 17:42
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