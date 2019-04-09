Политика
Британский парламент утвердил закон об отсрочке BrexitРБК 18:38
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 5 апреля написала письмо председателю Евросовета Дональду Туску с просьбой предоставить Лондону отсрочку по Brexit до 30 июня. В марте британское правительство уже просило Евросоюз предоставить ему такую отсрочку, но тогда лидеры ЕС отклонили эту просьбу.
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Обновлено в 20:08
Общество
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