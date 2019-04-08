Политика

Британский парламент принял решение отложить BrexitКрасная весна 03:01

Мэй предлагает отложить Brexit до 30 июня. Напомним, выход Британии из ЕС был намечен на 12 апреля, однако условия до сих пор не согласованы. 4 апреля британский парламент принял закон, запрещающий выход страны из ЕС без заключения соглашения.
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Эксперт объяснил, почему новый закон о Brexit загоняет страну в тупик

ФАН03:41

Главные новости к утру 9 апреля

Коммерсантъ00:00

Аналитик из ЕС назвал полный отказ Британии от Brexit вероятным

РИА Новостивчера в 12:14

Законопроект об отсрочке брексита получил королевскую санкцию

RT на русскомвчера в 19:00

Законопроект, предотвращающий жесткий Brexit, получил королевскую санкцию

Интерфаксвчера в 18:49

Предотвращающий «жесткий» Brexit законопроект получил королевскую санкцию

Известиявчера в 19:10

Палата общин окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit

ТАССвчера в 19:20
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Армия и оружие

На Украину прибудут более 150 элитных десантников из США

Обновлено в 04:08
Здоровье

С начала года в Крыму зарегистрировали 16 случаев бешенства животных

В Крыму в 2019 году было выявлено уже 16 случаев бешенства животных. Об этом Крым.News сообщили в пресс-службе Госкомветеринарии РК.
Обновлено в 03:55
Политика

В Израиле проходят парламентские выборы

Главный вопрос проходящих сегодня в Израиле парламентских выборов, который обсуждают местные и мировые аналитики, - сможет ли нынешний премьер Биньямин Нетаньяху – уже в пятый раз - сохранить свой пост.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски

Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Футбол

Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чисто

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир

По словам Юлии, вернуться в эфир Норкин сможет примерно через две недели. Врачи пока не разрешают ему выходить на работу.
Обновлено в 04:42
Авто

Lexus подтвердил выпуск минивэна

Несколько дней назад в сети был опубликован тизер новой модели Lexus. Тогда сам производитель воздержался от пояснений и комментариев.
Обновлено в 05:45
Кино

Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями

Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие

Шойгу сообщил о закладке четырех кораблей для ВМФ

Обновлено в 06:01
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Наука

Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи

Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес

Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался об отношениях с российской певицей Светланой Лободой в интервью журналу «Жара Magazine».
Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы

Обновлено в 06:29
Общество

«ПетербургГаз» пожаловался в УФАС на компанию с похожим названием

Газораспределительная организация "ПетербургГаз" пожаловалась в УФАС на компанию "ПетробурГаз", сообщает региональное управление антимонопольного ведомства во вторник, 9 апреля.
Обновлено в 06:17
Политика

ФСБ задержала диверсанта «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В Сети появилась база данных пациентов подмосковной скорой помощи

Обновлено в 05:43
Происшествия

Суд изъял многомиллиардное имущество Александра Шестуна

Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Пьяный врач принимал пациентов в больнице Дзержинска

Врач одной из больниц Дзержинска принимал пациентов, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 06:22
Политика

Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Наука

Ледники потеряли более 9 триллионов тонн льда с 1961 года

Обновлено в 05:45
Происшествия

Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове

Обновлено в 04:51
Армия и оружие

В ДНР квалифицировали обстрелы Донецка и Горловки как теракт

Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в роли модели

Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.
Обновлено в 03:04
Политика

Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах президента Украины

Президент Белоруссии считает, что победа во втором туре выборов на Украине достанется действующему президенту страны.
Обновлено вчера в 09:30
Транспорт

Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Авто

Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова

Компания Toyota запатентовала встроенную систему мойки кузова для пикапов.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
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