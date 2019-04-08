Политика
Британский парламент принял решение отложить BrexitКрасная весна 03:01
Мэй предлагает отложить Brexit до 30 июня. Напомним, выход Британии из ЕС был намечен на 12 апреля, однако условия до сих пор не согласованы. 4 апреля британский парламент принял закон, запрещающий выход страны из ЕС без заключения соглашения.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы началось заседание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 06:51
Здоровье
С начала года в Крыму зарегистрировали 16 случаев бешенства животных
В Крыму в 2019 году было выявлено уже 16 случаев бешенства животных. Об этом Крым.News сообщили в пресс-службе Госкомветеринарии РК.
Обновлено в 03:55
Политика
В Израиле проходят парламентские выборы
Главный вопрос проходящих сегодня в Израиле парламентских выборов, который обсуждают местные и мировые аналитики, - сможет ли нынешний премьер Биньямин Нетаньяху – уже в пятый раз - сохранить свой пост.
Обновлено в 07:10
Происшествия
В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски
Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Футбол
Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чисто
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир
По словам Юлии, вернуться в эфир Норкин сможет примерно через две недели. Врачи пока не разрешают ему выходить на работу.
Обновлено в 04:42
Авто
Lexus подтвердил выпуск минивэна
Несколько дней назад в сети был опубликован тизер новой модели Lexus. Тогда сам производитель воздержался от пояснений и комментариев.
Обновлено в 05:45
Кино
Поклонники проводили Данелию в последний путь овациями
Поклонники и коллеги советского режиссёра Георгия Данелии проводили деятеля культуры в последний путь овациями.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
Шойгу сообщил о закладке четырех кораблей для ВМФ
Обновлено в 06:01
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Наука
Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи
Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи.
Обновлено в 00:41
Шоу-бизнес
Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой
Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался об отношениях с российской певицей Светланой Лободой в интервью журналу «Жара Magazine».
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Общество
«ПетербургГаз» пожаловался в УФАС на компанию с похожим названием
Газораспределительная организация "ПетербургГаз" пожаловалась в УФАС на компанию "ПетробурГаз", сообщает региональное управление антимонопольного ведомства во вторник, 9 апреля.
Обновлено в 06:17
Политика
ФСБ задержала диверсанта «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 07:15
Происшествия
Суд изъял многомиллиардное имущество Александра Шестуна
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Пьяный врач принимал пациентов в больнице Дзержинска
Врач одной из больниц Дзержинска принимал пациентов, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 06:22
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Наука
Ледники потеряли более 9 триллионов тонн льда с 1961 года
Обновлено в 05:45
Происшествия
Самолет UTair задымился на взлетной полосе в Саратове
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
В ДНР квалифицировали обстрелы Донецка и Горловки как теракт
Генеральная прокуратура самопровозглашённой Донецкой народной республики возбудила уголовные дела по статье о теракте в отношении командиров ВСУ после обстрелов Донецка и Горловки.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала в роли модели
Старшая дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева впервые попробовала себя в роли модели.
Обновлено в 03:04
Политика
Лукашенко уверен в победе Порошенко на выборах президента Украины
Президент Белоруссии считает, что победа во втором туре выборов на Украине достанется действующему президенту страны.
Обновлено вчера в 09:30
Транспорт
Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше
Участок Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции «Волгоградский проспект» до «Котельники» откроют на сутки раньше.
Обновлено в 05:52
Авто
Toyota придумала встроенную в автомобиль мойку кузова
Компания Toyota запатентовала встроенную систему мойки кузова для пикапов.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11