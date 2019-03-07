Политика

Британский парламент повторно отверг соглашение по BrexitИнтерфакс вчера в 15:28

Если члены парламента поддержат выход из ЕС без сделки, то Brexit состоится 29 марта без каких бы то ни было договоренностей с Брюсселем. Если депутаты отвергнут возможность выхода из ЕС без соглашения, то им предстоит еще одно голосование.
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Как Великобритания оказалась на пороге «жёсткого» брексита

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Британские депутаты отвергли сделку Мэй по Brexit

РБКвчера в 16:13

Британский парламент отклонил сделку по Brexit

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План Терезы Мэй по Brexit полностью провален в парламенте

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Мэй: 13 марта парламент проголосует о Brexit без соглашения

Московский Комсомолецвчера в 17:33

Путь к отсрочке Brexit. Британский парламент вновь отверг сделку с Евросоюзом

ТАССвчера в 19:21

Парламент Великобритании вновь отклонил проект соглашения о выходе из Евросоюза

Эхо Москвы03:02
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Четверо жителей Дагестана планировали теракт на концерте Киркорова

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Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

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Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.
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Происшествия

В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми

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Происшествия

Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области

В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В Шереметьево самолет зацепил крылом мачту освещения

В московском аэропорту Шереметьево грузовой самолет Boeing 747 зацепил краем крыла мачту освещения, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Обновлено в 00:44
Общество

Системы нагревания табака хотят приравнять к обычным сигаретам

Министерство здравоохранения предлагает бороться с электронными сигаретами, вейпами и системами нагревания табака (Iqos и glo) так же, как с обычными сигаретами, сообщил РБК со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая.
Обновлено в 02:37
Происшествия

В Уфе женщина выбросила из окна девятого этажа двухлетнюю дочь

Обновлено в 03:36
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Японию возмутили российские учения на Курилах

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Евгений Малкин набрал 1000 очков в НХЛ

Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Полицейские задержали избивших до смерти ветерана в Подольске

Обновлено вчера в 11:12
Политика

Палата представителей США обязала разведку раскрыть доходы Путина

Палата представителей конгресса США единогласно одобрила законопроект, обязывающий Национальную разведку собрать данные о доходах российского президента Владимира Путина и его приближенных.
Обновлено в 02:17
Политика

Совет Федерации назначил нового заместителя генпрокурора Чайки

Совет Федерации на заседании 13 марта назначил нового заместителя генпрокурора России Юрия Чайки.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Капитализация Boeing упала на $26,6 млрд после катастрофы в Эфиопии

Рыночная капитализация американской Boeing упала на 26,6 миллиарда долларов после крушения в минувшее воскресенье самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 01:30
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Симеоне оценил непристойный жест Роналду

Обновлено вчера в 20:07
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На тестирование беспилотных автомобилей просят выделить 240 млн рублей

Обновлено в 03:45
Политика

Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы оказывает политическое давление на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:16
Экономика

Wildberries планирует открыть площадку в Польше

Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries может открыть площадку в Польше, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на инструкцию Минпромторга для поставщиков онлайн-ритейлера.
Обновлено в 00:43
Политика

Путин посетит Крым на пятилетие его присоединения к России

Обновлено в 02:11
Происшествия

Конфликт между уроженцами Кавказа в Москве завершился стрельбой и поножовщиной

Источник агентства добавил, что возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе, "хулиганство" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Обновлено в 02:47
Экономика

Росстат может скорректировать расчет реальных доходов населения

Росстат не исключает изменения методики расчета реальных доходов населения.
Обновлено в 01:27
Общество

ВЦИОМ назвал долю православных россиян, соблюдающих Великий пост

Великий пост соблюдает 14% православных россиян, 75% людей, исповедующих эту религию, не придерживаются его, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:21
Общество

Mercer назвала самые удобные для жизни города

Вена десятый год подряд заняла первое место в рейтинге Mercer, где города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Ульяновске арестованы два депутата областного заксобрания

Обновлено в 03:31
Армия и оружие

В Совфеде назвали НАТО основной угрозой для безопасности в мире

Военная операция НАТО против суверенной Югославии окончательно превратила альянс в основную угрозу для безопасности в мире, безнаказанность виновных привела к новым трагедиям в Сирии, Ираке, Ливии, говорится в заявлении Совфеда, принятом в среду.
Обновлено в 03:51
Политика

Венесуэла попросит помощи в расследовании атаки на энергосистему

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал попросить помощи у международного сообщества в расследовании кибератаки, которая обесточила большую часть страны.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

В Иране правозащитницу накажут 148 ударами плетью

Адвоката и защитницу прав женщин Насрин Сотуде иранский суд приговорил к 10 годам тюрьмы и 148 ударам плетью.
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«Наполи» предложил контракт Икарди

Форвард Мауро Икарди, правами на которого владеет миланский "Интер", может перебраться в другой итальянский топ-клуб - "Наполи".
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Контроль за поставками еды в госучреждения может ужесточиться

Контроль за поставками еды в госучреждения может ужесточиться Массовая вспышка дизентерии в московских детских садах в конце 2018 года может привести к ужесточению контроля за поставками продуктов в госучреждения социальной сферы по всей стране.
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Массовый сбой произошел в работе сервисов Gmail и Google

Пользователи со всего мира сообщают о массовом сбое в работе сервиса электронной почты Gmail и поисковой системы Google.
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