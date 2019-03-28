Политика

Британский парламент отверг все восемь вариантов сделки с ЕС по BrexitРадио Маяк 01:11

Изначально Британия должна была выйти из Евросоюза 29 марта, однако премьер Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке после того, как Палата общин дважды отвергла проект сделки с ЕС.
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Британские законодатели отклонили 8 альтернативных вариантов сделки с Брюсселе по Brexit

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Британские депутаты отвергли все восемь вариантов Brexit

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Британский парламент отверг все альтернативные варианты по Brexit

РИА Новостивчера в 18:27

Британский парламент оставил только один вариант для сделки по Brexit

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Британские депутаты выступили против выхода страны из ЕС без соглашения

RT на русскомвчера в 18:41

Brexit в руках не удержишь. Британские депутаты не сумели взять под контроль «развод» с ЕС

ТАССвчера в 21:24

Британская Палата общин узаконила отсрочку Brexit

Инфо24вчера в 18:35
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Здоровье

Выросших в деревне детей признали менее восприимчивыми к болезням

Постоянное нахождение в среде, богатой разнообразными вирусами и бактериями, тренирует иммунную системы ребенка и делает ее устойчивой к болезням и аллергии.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Сочи петербуржца осудили за дебош на авиарейсе в Анталью

Обновлено в 04:43
Политика

Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве

Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты

В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Иностранца задержали за два неудавшихся изнасилования в Петербурге

В Колпинском районе Петербурга задержали приезжего, попытавшегося изнасиловать двоих женщин.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

СК возбудил дела после новых обстрелов мирного населения в Донбассе

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после новых обстрелов украинскими силовиками гражданской инфраструктуры в Донбассе, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 04:57
Экономика

РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников

Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек.
Обновлено в 01:54
Политика

Путин уверен в развитии военного сотрудничества с Киргизией

Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества с Киргизией.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку

Обновлено в 03:16
Здоровье

Минздрав пока не видит оснований для увольнения врача-грубияна

Сегодня, 28 марта, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков прокомментировал конфликтную ситуацию, центром которой стала врач-отоларинголог тарской больницы, обвиненная в хамском и непрофессиональном поведении по отношению к пациентам.
Обновлено в 03:29
Транспорт

Станция метро «Каховская» закрывается почти на два года

Как рассказали в департаменте строительства, "Каховская" закрывается для модернизации инфраструктуры станции и включения ее в состав Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 04:21
Спорт

МОК перераспределил отобранные у россиян медали Олимпиады-2014 в Сочи

Обновлено в 01:23
Экономика

Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой

Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
Обновлено в 01:43
Экономика

Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии

ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.
Обновлено в 03:56
Авто

Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet Niva

На автомобильном портале drom.ru появились первые фотографии интерьера обновленного отечественного внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

Путин отодвинул своего охранника от спортсменов

Обновлено вчера в 13:03
Культура

YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя

Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену

Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено вчера в 12:44
Общество

Правительство обсуждает новое применение системы «Платон»

Чиновники не первый год ищут способ увеличить отдачу от системы «Платон», собирающей плату за проезд грузовиков по федеральным трассам.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие

Первая «Варшавянка» для ТОФ будет спущена на воду в Санкт-Петербурге

Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчаткий» будет спущена на воду в четверг, 28 марта.
Обновлено 25 марта в 18:18
Армия и оружие

Индия сбила спутник и объявила себя космической державой

Обновлено вчера в 05:49
Экономика

Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»

Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено вчера в 04:26
Энергетика

«Газпром» может возобновить закупку газа в Туркмении

В ходе переговоров глава государства и руководитель крупнейшей российской энергетической компании обсудили вопросы, касающиеся возобновления «Газпромом» закупок туркменского газа в рамках действующего межправительственного соглашение между Туркменией и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие

К учениям под Новосибирском спецназ подошёл с «Иронией»

Обновлено в 04:42
Политика

Гуайдо назвал дату начала операции по свержению Мадуро

Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что планирует начать проведение неких "тактических действий" в рамках операции по свержению действующего президента страны Николаса Мадуро уже 6 апреля.
Обновлено вчера в 17:24
Интернет

В WhatsApp появится режим темного экрана

В обновленной версии мессенджера WhatsApp для Android появится функция темного экрана.
Обновлено в 01:47
Общество

Кольцово назвали лучшим региональным аэропортом СНГ

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Политика

Дума Владивостока избрала Олега Гуменюка мэром города

Исполняющий обязанности главы администрации Владивостока Олег Гуменюк был избран мэром города, 28 марта сообщили в городской мэрии.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14
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