Политика
Британский парламент отверг все восемь вариантов сделки с ЕС по BrexitРадио Маяк 01:11
Изначально Британия должна была выйти из Евросоюза 29 марта, однако премьер Тереза Мэй попросила Евросоюз об отсрочке после того, как Палата общин дважды отвергла проект сделки с ЕС.
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Здоровье
Выросших в деревне детей признали менее восприимчивыми к болезням
Постоянное нахождение в среде, богатой разнообразными вирусами и бактериями, тренирует иммунную системы ребенка и делает ее устойчивой к болезням и аллергии.
Обновлено в 04:31
Политика
Бывший губернатор Хабаровского края Ишаев задержан в Москве
Виктора Ишаева задержали в Москве Утром 28 марта источник в правоохранительных органах сообщил "Ленте.ру", что экс-полпред президента на Дальнем Востоке и бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев задержан в Москве.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Югре задержали четвертого исламиста, готовившего теракты
В Ханты-Мансийском автономном округе задержан четвертый участник банды, готовившей теракты на территории региона, следует из доклада главы окружного управления МВД Василия Романицы, озвученного в четверг на заседании региональной Думы.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Иностранца задержали за два неудавшихся изнасилования в Петербурге
В Колпинском районе Петербурга задержали приезжего, попытавшегося изнасиловать двоих женщин.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
СК возбудил дела после новых обстрелов мирного населения в Донбассе
Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела после новых обстрелов украинскими силовиками гражданской инфраструктуры в Донбассе, сообщила РИА Новости в четверг официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 04:57
Экономика
РБК: штат ВЭБ.РФ сократится на 2,5 тыс. сотрудников
Более масштабные сокращения пройдут в «ВЭБ Лизинг», «ВЭБ Сервис» и «ВЭБ Капитал» — персонал трех компаний снизится с 2,5 тыс. до 800 человек.
Обновлено в 01:54
Политика
Путин уверен в развитии военного сотрудничества с Киргизией
Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии военно-технического сотрудничества с Киргизией.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Томске упавшая с крыши глыба льда убила пенсионерку
Обновлено в 03:16
Здоровье
Минздрав пока не видит оснований для увольнения врача-грубияна
Сегодня, 28 марта, министр здравоохранения Омской области Дмитрий Вьюшков прокомментировал конфликтную ситуацию, центром которой стала врач-отоларинголог тарской больницы, обвиненная в хамском и непрофессиональном поведении по отношению к пациентам.
Обновлено в 03:29
Транспорт
Станция метро «Каховская» закрывается почти на два года
Как рассказали в департаменте строительства, "Каховская" закрывается для модернизации инфраструктуры станции и включения ее в состав Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
Обновлено в 04:21
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самой высокой зарплатой
Добыча полезных ископаемых стала самой прибыльной сферой деятельности в России в январе 2019 года.
Обновлено в 01:43
Экономика
Российская делегация договорилась о золотых проектах в Киргизии
ВТБ вложит 180 миллионов долларов в разработку второго по величине золоторудного месторождения в Киргизии.
Обновлено в 03:56
Авто
Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet Niva
На автомобильном портале drom.ru появились первые фотографии интерьера обновленного отечественного внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Путин отодвинул своего охранника от спортсменов
Обновлено вчера в 13:03
Культура
YouTube удалил последние ролики Парфенова и Дудя
Видеохостинг YouTube удалил последние ролики Юрия Дудя и Леонида Парфенова за "нарушение условий использования" платформы; о каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Александр Цекало впервые вывел в свет молодую жену
Продюсер вернулся из свадебного путешествия. Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой женой.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Правительство обсуждает новое применение системы «Платон»
Чиновники не первый год ищут способ увеличить отдачу от системы «Платон», собирающей плату за проезд грузовиков по федеральным трассам.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
Первая «Варшавянка» для ТОФ будет спущена на воду в Санкт-Петербурге
Первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчаткий» будет спущена на воду в четверг, 28 марта.
Обновлено 25 марта в 18:18
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
Обновлено вчера в 05:49
Экономика
Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента»
Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».
Обновлено вчера в 04:26
Энергетика
«Газпром» может возобновить закупку газа в Туркмении
В ходе переговоров глава государства и руководитель крупнейшей российской энергетической компании обсудили вопросы, касающиеся возобновления «Газпромом» закупок туркменского газа в рамках действующего межправительственного соглашение между Туркменией и Россией о сотрудничестве в газовой сфере до 2028 года.
Обновлено вчера в 16:27
Политика
Гуайдо назвал дату начала операции по свержению Мадуро
Самопровозглашённый лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил, что планирует начать проведение неких "тактических действий" в рамках операции по свержению действующего президента страны Николаса Мадуро уже 6 апреля.
Обновлено вчера в 17:24
Интернет
В WhatsApp появится режим темного экрана
В обновленной версии мессенджера WhatsApp для Android появится функция темного экрана.
Обновлено в 01:47
Общество
Кольцово назвали лучшим региональным аэропортом СНГ
Обновлено в 03:44
Политика
Дума Владивостока избрала Олега Гуменюка мэром города
Исполняющий обязанности главы администрации Владивостока Олег Гуменюк был избран мэром города, 28 марта сообщили в городской мэрии.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Суд арестовал девять участников крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Киевский районный суд Симферополя начал определять меру пресечения задержанным накануне участникам запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено в 04:14