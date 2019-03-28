Британский парламент отверг все альтернативные варианты по BrexitРИА Новости вчера в 18:27

Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit, продемонстрировав лишь, что они категорически против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля и что идея нового референдума пользуется наибольшей поддержкой.

Британский парламент отверг все альтернативные варианты по Brexit

Гаджеты Роскачество составило рейтинг смартфонов Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.

Происшествия Бывший полпред на Дальнем Востоке задержан в Москве Бывший полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев был задержан в Москве, сообщил РИА Новости источник, близкий к следствию.

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

Здоровье Названы дозы алкоголя и сигарет, вызывающие рак Исследователи из Университетской клиники Саутгемптона совместно с коллегами из Университета Бангора оценили риск развития рака, связанного с умеренным употреблением алкоголя, и сравнили его с риском появления онкологии, спровоцированной курением.

Армия и оружие Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.

Авто Секретные фото салона новой Chevrolet Niva появились в Сети Портал Drom опубликовал в Сети секретное фото, на котором можно рассмотреть, как будет выглядеть салон нового Chevrolet.

Общество Сотрудники роддома в Башкирии рассказали о своих зарплатах Медицинский персонал роддома в башкирском Салавате, где сотрудники смеялись над озвученными руководством цифрами о зарплатах, рассказал в интервью сайту ufa1.ru об условиях труда и уровне окладов.

Футбол Арсен Венгер может продолжить тренерскую карьеру в России "Локомотив" Пожалуй, среди топ-клубов России есть только один, в котором невозможно представить Венгера и любого другого высокооплачиваемого иностранного специалиста – это ЦСКА.

Происшествия В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе Суд установил, что обвиняемый в феврале 2019 года затянул на шее кота веревку и повесил животное на балкон своей квартиры.

Политика Силуанов негативно отнесся к задержанию Абызова Первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявил, что негативно относится к задержанию экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова; он рассчитывает, что суд разберется в этой ситуации.

Наука Авторы идеи пересадки головы научились сращивать спинной мозг Во всех случаях экспериментаторы перерезали спинной мозг, а затем пытались срастить его заново по своей методике.

Культура YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя Видеохостинг YouTube удалил свежие ролики журналистов Леонида Парфенова и Юрия Дудя.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.

Кино Актёр озвучки «Мстителей» проспойлерил смерть ключевого персонажа в «Финале» Мексиканский актёр Серхио Зурита, дублирующий Реактивного Енота на испанском языке, раскрыл несколько интересных подробностей сюжета и сообщил, что один из ключевых персонажей погибнет в "Финале".

Экономика «Яндекс» запустит мультивалютный сервис с кешбэком Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньги».

Политика В Екатеринбурге госпитализировали соратника Ельцина Геннадия Бурбулиса Единственного в истории госсекретаря при президенте РФ, соратника Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге, где он должен был участвовать в мероприятии в Ельцин-центре.

Происшествия При крушении вертолета в Казахстане погибли 13 военных В Кызылординской области Казахстана разбился военный вертолет Ми-8, сообщило министерство обороны страны.

Культура Украина отменила запрет на въезд Добронравову Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.

Политика Олега Гуменюка избрали мэром Владивостока Депутаты Думы Владивостока в четверг выбрали и.о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города, передает корреспондент РИА Новости с заседания.

Происшествия «Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова 18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю выросли на 2,8 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 2,8 млн баррелей и на 22 марта составили 442,28 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

Наука Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья Ученые из Великобритании создали алкоголь, который не вызывает интоксикацию организма и не приводит к похмелью.

Политика Порошенко назвал условие переговоров с Путиным Президент Украины Петр Порошенко допустил двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, но только при участии международных партнеров.

Политика Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.