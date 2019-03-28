Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по BrexitREGNUM 00:53

Восемь альтернативных вариантов сделки с Брюсселем по Brexit отклонили британские законодатели в ходе голосования в Палате общин.

Британский парламент отверг восемь вариантов сделки по Brexit

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