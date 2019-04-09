Политика
Британский парламент одобрил отсрочку BrexitREGNUM вчера в 17:54
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Ход голосования транслировался по парламентскому телеканалу. Законопроект был разработан депутатом Палаты общин от оппозиционной лейбористской партии Иветтом Купером.
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Хоккей
Форвард «Питтсбурга» шокирован результативностью Кучерова в НХЛ
Форвард "Тампы" установил новый рекорд по результативности в одной "регулярке" среди российских хоккеистов, улучшив достижение другого знаменитого представителя России в НХЛ Александра Могильного.
Обновлено в 02:17
Экономика
Силуанов заявил об исчерпании стимулирующих экономику мер
Стимулирующие экономику меры денежно-кредитной и бюджетной политики исчерпаны, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Апрельских чтениях в Высшей школе экономики.
Обновлено в 05:29
Общество
Роспотребнадзор обязал детсады и школы использовать йодированную соль
"Буквально вчера опубликован уже зарегистрированный документ Роспотребнадзора, который обязывает все детские сады и школы при приготовлении еды использовать только йодированную соль Уже с сегодняшнего дня в питании у них будет использоваться только йодированная соль", - сказала Попова на сессии "Здоровье населения - залог успешного освоения и экономического развития Арктики".
Обновлено в 04:47
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Обновлено в 02:21
Политика
Норвегия намерена сотрудничать с Россией в Арктическом регионе
Норвегия готова к продолжению сотрудничества с Россией и реализации общих интересов в Арктике, сообщила премьер-министр королевства Эрна Сульберг во вторник в ходе сессии в рамках V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Обновлено в 05:04
Происшествия
Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Авто
Hyundai рассекретил новый ультрабюджетный кроссовер Hyundai Venue
Hyundai продолжает подогревать интерес к новому ультрабюджетному кроссоверу Hyundai Venue.
Обновлено в 01:45
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Дзержинске завели дело о гибели рабочего при обрушении на заводе
Следственный отдел по городу Дзержинску СУ СК РФ по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в цехе завода "Дзержинскхиммаш".
Обновлено в 03:37
Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 04:12
Армия и оружие
Порошенко рассказал о ракетном щите Украины
За последние пять лет Украина нарастила ракетный щит для сдерживания любого противника.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала веселое фото без макияжа
Актриса запечатлена без капли косметики на лице, зато в кадре видны наушники и маска для сна.
Обновлено в 04:39
Авто
Названы самые дешевые автомобили с «автоматом» в России
Замыкает тройку лидеров еще одна отечественная модель – LADA Vesta, которая в комплектации с «автоматом» доступна сейчас минимум за 665 000 рублей.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В офисе польского телеканала «Белсат» в Минске идут обыски
Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что сотрудники милиции проводят обыск в минском офисе польского телеканала «Белсат».
Обновлено в 03:00
Политика
Дочь Назарбаева отказалась идти на выборы президента Казахстана
Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных президентских выборов в республике.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Иркутской области мужчина убил жену и инсценировал ее поиски
Следователями в Иркутской области задержан мужчина, который признался в убийстве жены после того, как инсценировал ее пропажу и участвовал в поисках, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 03:45
Авто
Грузовые Ford Transit стали доступны клиентам «Яндекс.Драйва»
Обновлено в 05:01
Общество
Суд оставил экс-главу Сахалина Хорошавина в тюрьме
Обновлено в 01:38
Театры
Актера Сухорукова выписали из больницы
Советский и российский актер театра и кино Виктор Сухоруков покинул НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
Обновлено в 02:46
Политика
Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в России
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
Обновлено в 05:31
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17