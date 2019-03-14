Британский парламент одобрил отсрочку BrexitРИА Новости вчера в 14:33

Британские парламентарии поддержали продление срока Brexit с 29 марта на более позднюю дату. За перенос высказались 412 депутатов, против — 202. Согласовать отсрочку теперь предстоит 27 странам — членам ЕС.

Общество Строительство завода на берегу Байкала приостановлено Строительство завода по производству питьевой воды в поселке Култук на берегу Байкала приостановлено по решению суда до устранения всех нарушений.

Авто Tesla представила новый электромобиль Model Y Американская компания Tesla впервые продемонстрировала в четверг в Лос-Анджелесе новейшую модель кроссовера Model Y с электродвигателем.

Космос Корабль «Союз МС-12» с тремя космонавтами на борту состыковался с МКС Пилотируемый корабль «Союз МС-12» с новым экипажем, в который входят космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох, пристыковался в автоматическом режиме к российскому модулю «Рассвет» Международной космической станции (МКС).

Армия и оружие В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России НАТО перебрасывает войска к границе с Россией, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете Минобороны "Красная звезда".

Происшествия Вице-губернатор Приморья ушел в отставку Заместитель губернатора Приморского края, курировавший вопросы образования, культуры, реализации научных, научно-технических и инновационных программ, Константин Межонов подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы администрации края.

Происшествия Приемная мать из Магадана, морившая ребенка голодом, признана виновной Жительница Магадана, семь лет морившая своего приемного ребенка голодом для получения социальных выплат, приговорена судом к шести годам лишения свободы, информирует СК РФ.

Армия и оружие Минобороны прокомментировало полет Ту-22М3 над Черным морем "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Политика КНДР намерена прервать переговоры с США о денуклеаризации Как отметила Цой Сон Хи, позже в ходе встречи в расширенном составе госсекретарь США Майкл Помпео и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон "внесли атмосферу враждебности и недоверия, чем создали препятствия конструктивным усилиям для переговоров верховных лидеров КНДР и США, в результате саммит закончился без какого-либо значимого результата".

Общество Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам зимы Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов (есть в распоряжении RT).

Политика Иностранные журналисты прибыли в Крым с ознакомительным визитом В Крым с ознакомительным визитом прибыла группа иностранных журналистов, он продлится до 18 марта, сообщил представитель министерства внутренней политики, информации и связи республики.

Транспорт ЦОДД оштрафован за установку небезопасных дорожных знаков Центр организации дорожного движения (ЦОДД) был оштрафован за установку в Москве нестандартных дорожных знаков, 15 марта сообщается на сайте «Коммерсанта».

Политика В США назвали ситуацию в Керчи проблемой для поставок СПГ Украине Ситуация в Керченском проливе затрудняет перспективы продажи американского сжиженного природного газа (СПГ) Украине.

Армия и оружие Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.

Транспорт Сильный снегопад привёл к транспортному коллапсу в Екатеринбурге Снегопад обрушился на Средний Урал вечером 14 марта и ослаб лишь к утру 15-го.

Политика Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.

Финансы Годовая инфляция в феврале выросла до 5,2% Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2%. Об этом сообщается на сайте Банка России.

Политика Трамп пригрозил Евросоюзу пошлинами Президент США Дональд Трамп заявил, что если ЕС не будет вести переговоры по торговле, то США могут ввести пошлины на многие европейские товары.

Политика Парламент Китая одобрил новый закон об иностранных инвестициях Депутаты высшего законодательного органа Китая — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу одобрили закон об иностранных инвестициях, который направлен на повышение уровня транспарентности относительно иностранных инвестиций в Китае, а также на обеспечение равных условий китайским и иностранным компаниям на рынке.

Финансы Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.