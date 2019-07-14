Музыка

Британский музыкант Крис Норман прервал выступление в ПетербургеRT на русском 15:43

Британский музыкант, экс-гитарист группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Крис Норман прервал концерт в Ледовом из-за «плохого звука»

Мойка7807:07

Крис Норман остался недоволен звуком в Ледовом дворце

Gazeta.SPb07:04

Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за отвратного звука

АБН06:25

«Остановите это!»: бывший солист группы Smokie Крис Норман ушел со сцены фестиваля «Белые ночи» в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург08:50

Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за плохого звука

АиФ Санкт-Петербург07:50

Британский певец Крис Норман прервал концерт в Ледовом из-за «некачественного звука»

78.ru06:36

Бывший гитарист Smokie Крис Норман прервал выступление на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» из-за плохого звука

Фонтанка.Ру09:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Ашберн
Происшествия

Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено в 11:17
Футбол

«Барселона» официально презентовала Антуана Гризманна

Обновлено в 15:55
Политика

Huawei уволит сотни сотрудников в США

Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Учивший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

В авиакатастрофе под Москвой погиб глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:52
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено в 04:17
Футбол

Сутормин дебютировал за «Зенит» в матче с «Тамбовом»

Обновлено в 13:39
Здоровье

В Самарской области 14 человек отравились условно съедобными грибами

За 6 месяцев 2019 года случаев заболевания ботулизмом от употребления грибов домашнего приготовление в Самарской области не зарегистрировано.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено в 15:55
Происшествия

В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс

Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Общество

Московский зоопарк купил верблюда в Индонезии

Обновлено в 14:48
Футбол

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ

Обновлено в 11:26
Авто

Названы четыре грузовика ГАЗ с лучшей проходимостью

Стоит такое авто 3 180 000 рублей. Еще один грузовик "Егерь", производимый на базе ГАЗ-33081, собирают на автозаводе "ТрансМаш".
Обновлено в 08:38
Авто

Названа тройка лучших кроссоверов с дизельным двигателем

Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
Обновлено в 03:27
Происшествия

Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому

В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
Обновлено в 09:19
Кино

Сценарист экранизации Mortal Kombat займется фильмом по Space Invaders

Сценарий напишет Грег Руссо, который также работал над перезапуском экранизации Mortal Kombat. Об этом сообщил портал Deadline.
Обновлено в 08:24
Автоспорт

Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Великобритании

На подиум Гран-при Великобритании вместе с Леклером поднялись победитель гонки британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и его напарник Валттери Боттас.
Обновлено в 12:03
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Происшествия

В Сумской области на Украине упал вертолет, пилот погиб

Вертолет МИ-2 упал вблизи населенного пункта Яблочное в Сумской области на Украине, пилот погиб.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

Обновлено в 08:55
Политика

Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили

Ведущего передачи «P.S.» на телеканале «Рустави-2» Георгия Габунию, который в прямом эфире выругался матом в адрес президента России Владимира Путина, заменил другой журналист.
Обновлено в 15:29
Футбол

«Думает, что я у любовницы». Фанат «Спартака» ради жены попросил показать его по телевизору

«Спартак» в 1-м туре российской Премьер-лиги на стадионе «Открытие Арена» обыграл «Сочи» (1:0). Единственный гол на 93-й минуте забил Сумюэль Жиго.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие

Новому командиру гвардейского зенитного ракетного полка Ивановского воздушно-десантного соединения вручили Боевое знамя части

В ходе торжественного ритуала командир соединения принял Боевое знамя соединения из рук гвардии полковника Андрея Петраша, который назначен на вышестоящую должность в Новороссийское десантно-штурмовое соединение, и передал его новому командиру - гвардии подполковнику Александру Анисимову.
Обновлено в 08:15
Политика

Кандидат в депутаты МГД сдал «подпись» умершего отца звезды, — юрист

Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло представил новые свидетельства использования так называемыми «независимыми» кандидатами в депутаты Московской городской думы данных умерших людей при сборе подписей.
Обновлено в 08:13
Общество

Приставы назвали число невыездных из-за долгов россиян

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что к началу лета число россиян с запретом на выезд за рубеж из-за долгов выросло почти до 3,5 млн человек.
Обновлено в 14:46
Футбол

Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»

На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Автоспорт

Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Спорт

Колесниченко и Ромашина взяли золото ЧМ в технической программе

Ранее на турнире Колесниченко выиграла золото в соло в технической программе. Чемпионат мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крис Норман
Британский певец
Британский певец и гитарист классического состава «Smokie», композитор и мультиинструменталист, в настоящее время - сольный артист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Smokie
Британская рок-группа
Британская рок-группа из Брадфорда, ставшая очень известной в Европе в 1970-х. Наиболее известными композициями группы считаются: «If You Think You Know How to Love Me», «Oh Carol», «Lay Back in the Arms of Someone», «I’ll Meet You at Midnight». Самый успешный сингл группы «Living Next Door to Alice» достиг 3-го места в UK Singles Chart и 25-го в Billboard Hot 100.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное