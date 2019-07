Smokie Британская рок-группа

Британская рок-группа из Брадфорда, ставшая очень известной в Европе в 1970-х. Наиболее известными композициями группы считаются: «If You Think You Know How to Love Me», «Oh Carol», «Lay Back in the Arms of Someone», «I’ll Meet You at Midnight». Самый успешный сингл группы «Living Next Door to Alice» достиг 3-го места в UK Singles Chart и 25-го в Billboard Hot 100.