Музыка
Британский музыкант Крис Норман прервал выступление в ПетербургеRT на русском 15:43
Британский музыкант, экс-гитарист группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».
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Huawei уволит сотни сотрудников в США
Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.
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В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
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Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
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Московский зоопарк купил верблюда в Индонезии
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Стоит такое авто 3 180 000 рублей. Еще один грузовик "Егерь", производимый на базе ГАЗ-33081, собирают на автозаводе "ТрансМаш".
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Авто
Названа тройка лучших кроссоверов с дизельным двигателем
Эксперты составили рейтинг автомобилей с дизельным двигателем. Соответствующие сведения приводит издание "Автоновости дня".
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Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков.
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Кино
Сценарист экранизации Mortal Kombat займется фильмом по Space Invaders
Сценарий напишет Грег Руссо, который также работал над перезапуском экранизации Mortal Kombat. Об этом сообщил портал Deadline.
Обновлено в 08:24
Автоспорт
Леклер признан гонщиком дня на Гран-при Великобритании
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Происшествия
В Сумской области на Украине упал вертолет, пилот погиб
Вертолет МИ-2 упал вблизи населенного пункта Яблочное в Сумской области на Украине, пилот погиб.
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Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили
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«Думает, что я у любовницы». Фанат «Спартака» ради жены попросил показать его по телевизору
«Спартак» в 1-м туре российской Премьер-лиги на стадионе «Открытие Арена» обыграл «Сочи» (1:0). Единственный гол на 93-й минуте забил Сумюэль Жиго.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Новому командиру гвардейского зенитного ракетного полка Ивановского воздушно-десантного соединения вручили Боевое знамя части
В ходе торжественного ритуала командир соединения принял Боевое знамя соединения из рук гвардии полковника Андрея Петраша, который назначен на вышестоящую должность в Новороссийское десантно-штурмовое соединение, и передал его новому командиру - гвардии подполковнику Александру Анисимову.
Обновлено в 08:15
Политика
Кандидат в депутаты МГД сдал «подпись» умершего отца звезды, — юрист
Член Общественной палаты РФ, юрист Илья Ремесло представил новые свидетельства использования так называемыми «независимыми» кандидатами в депутаты Московской городской думы данных умерших людей при сборе подписей.
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Приставы назвали число невыездных из-за долгов россиян
Федеральная служба судебных приставов сообщила, что к началу лета число россиян с запретом на выезд за рубеж из-за долгов выросло почти до 3,5 млн человек.
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Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»
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Колесниченко и Ромашина взяли золото ЧМ в технической программе
Ранее на турнире Колесниченко выиграла золото в соло в технической программе. Чемпионат мира по водным видам спорта.
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