Футбол

Sports.ruSports.ruБританский миллиардер Рэтклифф купил «Ниццу» за 100 млн евро

Британский миллиардер Джим Рэтклифф стал владельцем «Ниццы». Компания Ineos, которой владеет 66-летний бизнесмен, купила французский клуб у китайско-американской компании Aiglon. По информации L`Equipe, сумма сделки составила 100 миллионов евро.
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Британский миллиардер Рэтклифф стал владельцем «Ниццы», заключив крупнейшую сделку в истории Лиги 1

Sport24.ru14:45

Британский миллиардер Рэтклифф купил «Ниццу» за 100 млн евро

Sports.ru15:48

Британский миллиардер Джим Рэтклифф приобрел «Ниццу»

РИА Новости14:35

Британский миллиардер купил «Ниццу» за € 100 млн

Чемпионат15:15

Богатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»

Sportbox.RU14:28

Богатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»

Матч ТВ14:28

Богатейший человек Великобритании купил «Ниццу». Это рекордная сделка в истории чемпионата Франции

Спорт-Экспресс14:15
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 17:06, Ашберн
Армия и оружие

Дипломат назвал причину испытаний под Северодвинском

"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
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Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует посетить Белоруссию на этой неделе, сообщает в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве.
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В Сети на фото показали макет БПЛА «Охотник» с плоским соплом

Ключевое внимание привлекает плоское сопло, если в ближайшее время начнут тестировать такую версию беспилотника, то это окажется настоящим техническим прорывом.
Актуальные Новости 14:02
Политика

Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
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Земфира отметила день рождения с Ренатой Литвиновой на яхте

Сегодня популярная исполнительница Земфира отмечает свой 43-й день рождения. В этот день ее поздравила ближайшая подруга Рената Литвинова.
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Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии

Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru 08:58
Происшествия

Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы

Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
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Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Политика

Вступил в силу новый пакет санкций США против России

Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:12
Происшествия

Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП

Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
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Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом

54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма 11:33
Армия и оружие

В России приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА

В России приступили к созданию ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который в будущем должен заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Газета.Ru 09:09
Происшествия

Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Происшествия

Два человека погибли при взрыве в жилом доме в Находке

В результате взрыва, который произошел в жилом доме приморского города Находка, погибли два человека, еще двое пострадали.
Российская газета 05:23
Культура

Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей

Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28
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Интер — Лечче 4:0

Sports.ru 14:49
Политика

Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-американского лидера Барака Обаму в том, что Крым был присоединен к России.
Газета.Ru 16:35
Футбол

Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»

Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки из России

Известия 16:41
Происшествия

Пожар в женском Рождественском монастыре полностью потушен

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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
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Происшествия

Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком

Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Политика

Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
RT на русском 06:19
Авто

Обновленный Renault Kwid появится в сентябре

Внутри обновленный Kwid, как ожидается, также претерпит серьезные изменения. Модель получит обновленную панель приборов.
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Общество

В Тамбове умер старейший подводник России

Ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин умер в Тамбове на 106-м году жизни.
ТАСС 05:12
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Названы наставники нового сезона шоу «Голос»

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
Армия и оружие

Фронт ПОЛИСАРИО: Процесс урегулирования по Западной Сахаре заходит в тупик

Фронт ПОЛИСАРИО видит риски того, что процесс урегулирования по Западной Сахаре, проходящий под эгидой ООН и Африканского союза, может зайти в тупик.
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Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
РИА Новости 23 августа в 14:47
Футбол

Черчесов вызвал в сборную России пять игроков «Зенита»

МР7.ру 12:11
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