Армия и оружие

Британский корабль-разведчик вошел в Черное мореИзвестия 19:33

Британия пообещала отправить «Эхо» в Черное море после украинской провокации в Керченском проливе в качестве «сигнала» России. В декабре корабль появился в порту Одессы.
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В Черное море вошел разведывательный корабль Британии

Газета.Ru17:58

Разведывательный корабль ВМС Великобритании вошел в Черное море

Российская газета20:50

Британский военный корабль вошел в Черное море

URA.Ru18:59

Британский разведывательный корабль вошел в Черное море

Телеканал 360°18:39

Разведывательный корабль ВМС Британии вошел в Черное море

РБК21:04

СМИ: Британский разведывательный корабль вошёл в Чёрное море

RT на русском17:50

В Черное море вошел британский разведывательный корабль

РИА Новости17:43
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Общество

Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на следующей неделе

По-настоящему летняя погода ожидается в Москве и области в начале следующей недели.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие

Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможной атаке

Международный аэропорт Митига в Триполи закрыт после сообщений о возможной атаке со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар.
Обновлено в 19:59
Происшествия

В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН

Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.
Обновлено в 18:41
Религия

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Обновлено в 19:48
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Политика

Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном

Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Происшествия

Число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек

Обновлено в 03:05
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле

Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено вчера в 02:10
Космос

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству

Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес

Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом

Обновлено в 18:48
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
Политика

Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье отклонил иск наблюдателя на выборах президента Украины адвоката Андрей Хилько, который требовал снять с выборов кандидата Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:06
Авто

УАЗ «Пикап» назван самым популярным подержанным пикапом в России

Обновлено в 16:55
Футбол

Потасовка игроков «Зенита» и «Краснодара» попала на видео

Игроки футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» устроили перепалку во время матча чемпионата России.
Обновлено в 19:36
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Происшествия

Во время испытаний двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки

Обновлено в 21:15
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Политика

В «Роскосмосе» назвали сроки запуска новой ракеты «Союз-5»

В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик "Союза-5") на сумму 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание новых ракет.
Обновлено в 20:03
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес

Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Баскетбол

«Филадельфия» обыграла «Бруклин» и укрепила преимущество в серии

"Филадельфия" укрепила преимущество в серии - 3-1. Следующий матч пройдет на площадке "76-х".
Обновлено в 17:51
Происшествия

Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках

По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Общество

Гороскоп на 21 апреля

Вторая половина дня будет более удачной, поэтому все важные дела стоит перенести на это время.
Обновлено в 17:51
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Музыка

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес

Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
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