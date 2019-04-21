Армия и оружие
Британский корабль-разведчик вошел в Черное мореИзвестия 19:33
Британия пообещала отправить «Эхо» в Черное море после украинской провокации в Керченском проливе в качестве «сигнала» России. В декабре корабль появился в порту Одессы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:32, Ашберн
Общество
Синоптики пообещали москвичам летнюю погоду на следующей неделе
По-настоящему летняя погода ожидается в Москве и области в начале следующей недели.
Обновлено в 20:47
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможной атаке
Международный аэропорт Митига в Триполи закрыт после сообщений о возможной атаке со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халифа Хафтар.
Обновлено в 19:59
Происшествия
В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН
Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.
Обновлено в 18:41
Религия
Православные христиане отмечают Вербное воскресенье
Обновлено в 19:48
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено вчера в 02:10
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Происшествия
Двух школьниц в США задержали по подозрению в подготовке к убийству
Двух школьниц-подростков в американском штате Флорида задержала полиция по подозрению в подготовке к убийству девяти человек.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено в 18:48
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Политика
Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов
Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье отклонил иск наблюдателя на выборах президента Украины адвоката Андрей Хилько, который требовал снять с выборов кандидата Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 18:06
Авто
УАЗ «Пикап» назван самым популярным подержанным пикапом в России
Обновлено в 16:55
Футбол
Потасовка игроков «Зенита» и «Краснодара» попала на видео
Игроки футбольных клубов «Зенит» и «Краснодар» устроили перепалку во время матча чемпионата России.
Обновлено в 19:36
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Политика
В «Роскосмосе» назвали сроки запуска новой ракеты «Союз-5»
В июле 2018 года "Роскосмос" заключил контракт с РКК "Энергия" (головной разработчик "Союза-5") на сумму 61,2 миллиарда рублей на создание и испытание новых ракет.
Обновлено в 20:03
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Баскетбол
«Филадельфия» обыграла «Бруклин» и укрепила преимущество в серии
"Филадельфия" укрепила преимущество в серии - 3-1. Следующий матч пройдет на площадке "76-х".
Обновлено в 17:51
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Общество
Гороскоп на 21 апреля
Вторая половина дня будет более удачной, поэтому все важные дела стоит перенести на это время.
Обновлено в 17:51
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Музыка
Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой
Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова
Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56