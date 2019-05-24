Происшествия
Британский альпинист скончался при спуске с ЭверестаПолитическая Экспертиза 11:54
Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
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