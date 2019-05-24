Происшествия

Британский альпинист скончался при спуске с ЭверестаПолитическая Экспертиза 11:54

Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Британский альпинист умер на спуске с Эвереста

Известия13:39

Два альпиниста погибли во время массового покорения вершины Эвереста

Чемпионат23 мая в 11:15

Число погибших альпинистов на Эвересте в весеннем сезоне достигло десяти

РИА Новости04:34

20 альпинистов погибли в Гималаях с начала весеннего сезона восхождений

REGNUM06:03

Восемь альпинистов погибли на Эвересте за неделю

Газета.Ru02:31

Эверест забрал жизни еще двоих альпинистов

РЕН ТВвчера в 10:18

Британский альпинист умер при спуске с Эвереста

ТАСС09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:17, Ашберн

Житель Молдовы с риском для жизни покорил Эверест: А семи иностранным альпинистам не повезло – они погибли страшной смертью

КП - Молдова13:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено в 11:25
Технологии

Китайцы показали четвероногого робота AlienGo

Китайская компания Unitree Robotics показала нового четвероногого робота AlienGo.
Обновлено в 06:06
Политика

В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков

В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Политика

Украинский министр упрекнул Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту страны Владимиру Зеленскому, который обвинил местных чиновников и политиков в оторванности от современных технологий.
Обновлено в 05:10
Авто

Ferrari Hybrid Supercar замечен в плотном камуфляже

Ferrari Hybrid Supercar был замечен в плотном камуфляже.
Обновлено вчера в 08:20
Шоу-бизнес

Жена Дениса Майданова чуть не умерла во время рождения сына

Обновлено в 13:09
Здоровье

В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью

Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
Спорт

Француз Апити выиграл турнир «Московская сабля»

Француз Боладе Апити одержал победу над американцем Эли Дершвицем в финале турнира «Московская сабля». Поединок завершился со счетом 15:10.
Обновлено в 14:41
Спорт

Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии

В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.
Обновлено в 06:15
Транспорт

Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга

Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Автоспорт

Даниил Квят: Машина вела себя идеально

Даниил Квят в третий раз кряду после Баку и Барселоны пробился в третий сегмент квалификации Гран При Монако и показал неплохое время 1.11,271, уступив времени поула чуть больше секунды.
Обновлено в 13:13
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие

Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие на частном самолете.
Обновлено в 13:35
Кино

«Золотую пальмовую ветвь» получил южнокорейский фильм «Паразиты»

"Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получила картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 14:39
Общество

Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом

Обновлено в 10:36
Политика

Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Политика

Зеленский отменил указы Порошенко о кадровых перестановках

Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил указы предыдущего главы государства Петра Порошенко о кадровых перестановках.
Обновлено вчера в 07:52
Футбол

Новым тренером «Ювентуса» станет Маурицио Сарри

Маурицио Сарри покинет "Челси" и вернется в Италию, где возглавит "Ювентус".
Обновлено в 15:04
Хоккей

Канада — Чехия 5:1 (3-й период)

Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Новый возлюбленный подарил iPhone Дане Борисовой на первом свидании

Избранник весь вечер читал Борисовой стихи известного поэта Расула Гамзатова, а также подарил ей десятый iPhone.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна рассказала, что из-за сплетен едва «не пала духом»

Недавно в СМИ появилась информация, что у 30-летней Татьяны Брухуновой роман с директором Петросяна Юрием Диктовичем.
Обновлено в 15:02
Армия и оружие

Армия Сирии уничтожила ракетные установки боевиков

Обновлено в 13:00
Игры

Sony: DayZ выйдет на PS4 уже 29 мая

Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Николай Басков поздравил Кристину Орбакайте с 48-летием

Многие звезды уже поздравили певицу с 48-летием в Instagram.
Обновлено в 13:11
Гаджеты

Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSD

Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
Обновлено вчера в 07:22
Общество

В Москве в ближайшие часы ожидается гроза с градом и сильный ветер

Обновлено в 11:44
Политика

Кличко припомнил Зеленскому старые обиды

Мэр Киева Виталий Кличко ответил шуткой на вопрос журналистов о выделении нового места для администрации президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:27
Футбол

«Реал» нашел замену Рамосу в «Ливерпуле»

Сообщается, что мадридский клуб может приобрести 27-летнего голландца в случае ухода защитника Серхио Рамоса.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Замглавы УФНС Ростовской области задержали

Полицейские задержали и.о. руководителя УФНС России по Ростовской области Ирину Александрову по подозрению в превышении должностных полномочий.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

Обновлено в 14:34
Футбол

Барселона — Валенсия 0:1 (1-й тайм)

Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:30
ещё по теме
Джомолунгма
Высочайшая вершина Земли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное