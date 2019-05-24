Британский альпинист скончался при спуске с ЭверестаПолитическая Экспертиза 11:54

Британский альпинист Робин Фишер скончался сегодня при покорении Эвереста (8848 м). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на заявление директора Управления туризма Непала Миры Ачариа.

Британский альпинист скончался при спуске с Эвереста

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