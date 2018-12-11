Бывший командующий ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст заявил, что обострение напряженности между Западом и Россией похоже на ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны.

Армия и оружие Армия и оружие Турция начала создание военно-морской базы на Черном море

Армия и оружие Армия и оружие Самолеты ВВС России и Венесуэлы проведут совместные учения Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ прибыли в венесуэльский аэропорт Майкетия.

Армия и оружие Армия и оружие Сайт народной милиции ДНР подвергся DDoS-атаке Официальный сайт народной милиции Донецкой народной республики подвергся массированной DDoS-атаке.

Армия и оружие Армия и оружие Посольство РФ призвало США «образумить подопечных» на Украине «Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных», — говорится в релизе посольства в Facebook.

Армия и оружие Армия и оружие Во всех регионах Сирии откроют центры реабилитации для жертв войны Реабилитационные центры для пострадавших в ходе войны в Сирии планируется открыть во всех регионах этой страны, заявила замминистра национального примирения Сирии Диана Хаддур, передает 11 декабря ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Подводная лодка ТОФ уничтожила корабли «противника» в Японском море «Дизельная подлодка своевременно обнаружила отряд, скрытно приблизилась к противолодочным кораблям на оптимальную для атаки дистанцию и выполнила стрельбу двумя практическими торпедами», — уточнил Воскресенский.

Армия и оружие Армия и оружие В США спущен на воду последний стелс-эсминец Zumwalt Эсминцы с ракетным вооружением типа Zumwalt считаются самыми неоднозначными кораблями в составе ВМС США.

Армия и оружие Армия и оружие Госиспытания самоходного миномета «Дрок» для ВДВ пройдут в 2019 году

Армия и оружие Армия и оружие На выставке в Екатеринбурге представили оружие сирийских боевиков Выставка оружия, изъятого у сирийских боевиков с 2016 по 2018 год, открылась во вторник в Музее боевой славы Урала в Екатеринбурге.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМУ к террористам Президент США Дональд Трамп утвердил национальную стратегию по противодействию угрозе попадания оружия массового уничтожения (ОМУ) в руки террористов.

Армия и оружие Армия и оружие На Тоцком полигоне прошло первое зимнее учение с «Искандер-М» Оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск «Искандер-М» не имеет аналогов в мире.

Армия и оружие Армия и оружие Россия утратила способность «видеть» подлодки США ВМФ России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок, пишет в «Независимой газете» капитан третьего ранга запаса Максим Климов.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ Израиля: «Хизбалла» в Сирии прикрывается российскими флагами Из материала: Под флагами России перемещаются не только члены "Хизбаллы", но также другие шиитские группировки в Сирии, включая проиранскую "Аль-Хаддаш аш-Шабби", сформированную на территории Ирака.

Армия и оружие Армия и оружие F-35 признан негодным к боевым испытаниям Американский истребитель пятого поколения F-35 Lighting II. создание которого обошлось США в рекордные 1,5 триллиона долларов, не может начать главную фазу боевых испытаний.