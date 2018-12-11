Армия и оружие
Бывший командующий ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст заявил, что обострение напряженности между Западом и Россией похоже на ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны.
Газета.Ruвчера в 23:52
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Британский адмирал задумался о действиях НАТО в случае войны между Россией и Украиной
Взгляд.рувчера в 23:53
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
Армия и оружие
Турция начала создание военно-морской базы на Черном море
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Самолеты ВВС России и Венесуэлы проведут совместные учения
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 декабря два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ прибыли в венесуэльский аэропорт Майкетия.
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Сайт народной милиции ДНР подвергся DDoS-атаке
Официальный сайт народной милиции Донецкой народной республики подвергся массированной DDoS-атаке.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
Посольство РФ призвало США «образумить подопечных» на Украине
«Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных», — говорится в релизе посольства в Facebook.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Во всех регионах Сирии откроют центры реабилитации для жертв войны
Реабилитационные центры для пострадавших в ходе войны в Сирии планируется открыть во всех регионах этой страны, заявила замминистра национального примирения Сирии Диана Хаддур, передает 11 декабря ТАСС.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Подводная лодка ТОФ уничтожила корабли «противника» в Японском море
«Дизельная подлодка своевременно обнаружила отряд, скрытно приблизилась к противолодочным кораблям на оптимальную для атаки дистанцию и выполнила стрельбу двумя практическими торпедами», — уточнил Воскресенский.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
В США спущен на воду последний стелс-эсминец Zumwalt
Эсминцы с ракетным вооружением типа Zumwalt считаются самыми неоднозначными кораблями в составе ВМС США.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Госиспытания самоходного миномета «Дрок» для ВДВ пройдут в 2019 году
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
На выставке в Екатеринбурге представили оружие сирийских боевиков
Выставка оружия, изъятого у сирийских боевиков с 2016 по 2018 год, открылась во вторник в Музее боевой славы Урала в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:22
Армия и оружие
Трамп утвердил стратегию по борьбе с попаданием ОМУ к террористам
Президент США Дональд Трамп утвердил национальную стратегию по противодействию угрозе попадания оружия массового уничтожения (ОМУ) в руки террористов.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
На Тоцком полигоне прошло первое зимнее учение с «Искандер-М»
Оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск «Искандер-М» не имеет аналогов в мире.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Россия утратила способность «видеть» подлодки США
ВМФ России не располагает современными средствами обнаружения малошумных американских военных подлодок, пишет в «Независимой газете» капитан третьего ранга запаса Максим Климов.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
СМИ Израиля: «Хизбалла» в Сирии прикрывается российскими флагами
Из материала: Под флагами России перемещаются не только члены "Хизбаллы", но также другие шиитские группировки в Сирии, включая проиранскую "Аль-Хаддаш аш-Шабби", сформированную на территории Ирака.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
F-35 признан негодным к боевым испытаниям
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lighting II. создание которого обошлось США в рекордные 1,5 триллиона долларов, не может начать главную фазу боевых испытаний.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
В новом госпитале Анапы военные хирурги провели первую операцию
Обновлено в 01:09