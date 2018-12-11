Армия и оружие
Обострение напряженности между Западом и Россией напоминает ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны. Об этом заявил бывший командующий королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст в интервью изданию Daily Star.
Известиявчера в 21:13
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Британский адмирал задумался о действиях НАТО в случае войны между Россией и Украиной
Взгляд.рувчера в 23:53
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 01:30, Ашберн
Армия и оружие
Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
Подводная лодка ТОФ уничтожила корабли «противника» в Японском море
Подводная лодка Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море успешно поразила условные цели, применив торпедное оружие.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
В Сирии откроют реабилитационные центры для пострадавших в ходе войны
Правительство Сирийской Арабской Республики планирует открыть по всей стране реабилитационные центры для помощи пострадавшим при военных действиях гражданам.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
Посольство РФ призвало США «образумить подопечных» на Украине
«Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных», — говорится в релизе посольства в Facebook.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Трамп утвердил стратегию по пресечению попадания ОМУ к террористам
Стратегию по пресечению попадания ОМУ (оружия массового уничтожения) в руки террористов утвердил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
СМИ Израиля: «Хизбалла» в Сирии прикрывается российскими флагами
Из материала: Под флагами России перемещаются не только члены "Хизбаллы", но также другие шиитские группировки в Сирии, включая проиранскую "Аль-Хаддаш аш-Шабби", сформированную на территории Ирака.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
Турция создаст новую военную базу в Черном море
Решение Турции связано с планами США направить военные корабли в регион из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие
На Тоцком полигоне прошло первое зимнее учение с «Искандер-М»
Оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск «Искандер-М» не имеет аналогов в мире.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
Анонсирован визит высокопоставленных израильских военных в Москву
Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о визите высокопоставленных израильских военных в Москву на переговоры.
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие
В новом госпитале Анапы военные хирурги провели первую операцию
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
На выставке в Екатеринбурге представили оружие сирийских боевиков
Выставка оружия, изъятого у сирийских боевиков с 2016 по 2018 год, открылась во вторник в Музее боевой славы Урала в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие
Школы в Алеппо помогают адаптироваться детям, жившим среди боевиков
Школы в сирийском городе Алеппо внедрили методики работы с детьми, которые длительное время жили среди боевиков, сообщил журналистам директор одной из алеппских школ Амин Харири.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие
Госиспытания самоходного миномета «Дрок» для ВДВ пройдут в 2019 году
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
F-35 признан негодным к боевым испытаниям
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lighting II. создание которого обошлось США в рекордные 1,5 триллиона долларов, не может начать главную фазу боевых испытаний.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
Эксперт из Южной Кореи предложил пять этапов денуклеаризации КНДР
Денуклеаризация КНДР должна быть достигнута в пять этапов к началу 2021 года, говорится комментарии, который предоставил РИА Новости во вторник южнокорейский эксперт из Института имени короля Седжона Чон Сон Чан.
Обновлено в 00:07