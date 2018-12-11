Обострение напряженности между Западом и Россией напоминает ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны. Об этом заявил бывший командующий королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст в интервью изданию Daily Star.

Британский адмирал увидел предпосылки для начала новой мировой войны

Армия и оружие Армия и оружие Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

Армия и оружие Армия и оружие Подводная лодка ТОФ уничтожила корабли «противника» в Японском море Подводная лодка Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море успешно поразила условные цели, применив торпедное оружие.

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Армия и оружие Армия и оружие Посольство РФ призвало США «образумить подопечных» на Украине «Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных», — говорится в релизе посольства в Facebook.

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Армия и оружие Армия и оружие СМИ Израиля: «Хизбалла» в Сирии прикрывается российскими флагами Из материала: Под флагами России перемещаются не только члены "Хизбаллы", но также другие шиитские группировки в Сирии, включая проиранскую "Аль-Хаддаш аш-Шабби", сформированную на территории Ирака.

Армия и оружие Армия и оружие Турция создаст новую военную базу в Черном море Решение Турции связано с планами США направить военные корабли в регион из-за провокации Киева в Керченском проливе.

Армия и оружие Армия и оружие На Тоцком полигоне прошло первое зимнее учение с «Искандер-М» Оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск «Искандер-М» не имеет аналогов в мире.

Армия и оружие Армия и оружие Анонсирован визит высокопоставленных израильских военных в Москву Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о визите высокопоставленных израильских военных в Москву на переговоры.

Армия и оружие Армия и оружие В новом госпитале Анапы военные хирурги провели первую операцию

Армия и оружие Армия и оружие На выставке в Екатеринбурге представили оружие сирийских боевиков Выставка оружия, изъятого у сирийских боевиков с 2016 по 2018 год, открылась во вторник в Музее боевой славы Урала в Екатеринбурге.

Армия и оружие Армия и оружие Школы в Алеппо помогают адаптироваться детям, жившим среди боевиков Школы в сирийском городе Алеппо внедрили методики работы с детьми, которые длительное время жили среди боевиков, сообщил журналистам директор одной из алеппских школ Амин Харири.

Армия и оружие Армия и оружие Госиспытания самоходного миномета «Дрок» для ВДВ пройдут в 2019 году

Армия и оружие Армия и оружие F-35 признан негодным к боевым испытаниям Американский истребитель пятого поколения F-35 Lighting II. создание которого обошлось США в рекордные 1,5 триллиона долларов, не может начать главную фазу боевых испытаний.