Армия и оружие

Британский адмирал увидел предпосылки для начала новой мировой войны
Известия
вчера в 21:13

Обострение напряженности между Западом и Россией напоминает ситуацию, которая предшествовала началу Первой мировой войны. Об этом заявил бывший командующий королевскими ВМС Великобритании адмирал Алан Уэст в интервью изданию Daily Star.
Известиявчера в 21:13

Подробнее о событии

Британский адмирал задумался о действиях НАТО в случае войны между Россией и Украиной

Взгляд.рувчера в 23:53

Британский адмирал увидел предпосылки начала новой мировой войны

Газета.Ruвчера в 23:52

В конфликте между Россией и Украиной усмотрели сценарий Первой мировой войны

Lenta.ruвчера в 23:41

Британский адмирал увидел предпосылки для начала новой мировой войны

Известиявчера в 21:13

Британский адмирал увидел предпосылки начала новой мировой войны

Аргументы и Фактывчера в 19:47

Отношения с РФ в Лондоне сравнили с Первой мировой

News.ruвчера в 19:16

Британский адмирал увидел предпосылки начала новой мировой войны

РИА Новостивчера в 18:40
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Армия и оружие

Россия отправила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160

Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Подводная лодка ТОФ уничтожила корабли «противника» в Японском море

Подводная лодка Тихоокеанского флота в ходе учений в Японском море успешно поразила условные цели, применив торпедное оружие.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

В Сирии откроют реабилитационные центры для пострадавших в ходе войны

Правительство Сирийской Арабской Республики планирует открыть по всей стране реабилитационные центры для помощи пострадавшим при военных действиях гражданам.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

Посольство РФ призвало США «образумить подопечных» на Украине

«Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных», — говорится в релизе посольства в Facebook.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие

Трамп утвердил стратегию по пресечению попадания ОМУ к террористам

Стратегию по пресечению попадания ОМУ (оружия массового уничтожения) в руки террористов утвердил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие

СМИ Израиля: «Хизбалла» в Сирии прикрывается российскими флагами

Из материала: Под флагами России перемещаются не только члены "Хизбаллы", но также другие шиитские группировки в Сирии, включая проиранскую "Аль-Хаддаш аш-Шабби", сформированную на территории Ирака.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

Турция создаст новую военную базу в Черном море

Решение Турции связано с планами США направить военные корабли в регион из-за провокации Киева в Керченском проливе.
Обновлено в 01:23
Армия и оружие

На Тоцком полигоне прошло первое зимнее учение с «Искандер-М»

Оперативно-тактический ракетный комплекс сухопутных войск «Искандер-М» не имеет аналогов в мире.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Анонсирован визит высокопоставленных израильских военных в Москву

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху договорились о визите высокопоставленных израильских военных в Москву на переговоры.
Обновлено вчера в 14:05
Армия и оружие

В новом госпитале Анапы военные хирурги провели первую операцию

Обновлено в 01:09
Армия и оружие

На выставке в Екатеринбурге представили оружие сирийских боевиков

Выставка оружия, изъятого у сирийских боевиков с 2016 по 2018 год, открылась во вторник в Музее боевой славы Урала в Екатеринбурге.
Обновлено в 00:45
Армия и оружие

Школы в Алеппо помогают адаптироваться детям, жившим среди боевиков

Школы в сирийском городе Алеппо внедрили методики работы с детьми, которые длительное время жили среди боевиков, сообщил журналистам директор одной из алеппских школ Амин Харири.
Обновлено вчера в 22:27
Армия и оружие

Госиспытания самоходного миномета «Дрок» для ВДВ пройдут в 2019 году

Обновлено в 00:38
Армия и оружие

F-35 признан негодным к боевым испытаниям

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lighting II. создание которого обошлось США в рекордные 1,5 триллиона долларов, не может начать главную фазу боевых испытаний.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие

Эксперт из Южной Кореи предложил пять этапов денуклеаризации КНДР

Денуклеаризация КНДР должна быть достигнута в пять этапов к началу 2021 года, говорится комментарии, который предоставил РИА Новости во вторник южнокорейский эксперт из Института имени короля Седжона Чон Сон Чан.
Обновлено в 00:07
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Алан Вест
Британский военный деятель
Британский адмирал. Член Тайного совета Великобритании с мая 2010 года. Пэрство с 2007 года. Лейборист. С 1965 года на службе в Королевском военно-морском флоте Великобритании, поступив в Королевский военно-морской колледж «Британия».
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