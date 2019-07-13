Политика

Британский МИД назвал условия освобождения иранского танкера Grace 1РБК 14:04

Глава МИД Британии отметил, что после правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания «способствовала бы освобождению танкера, если бы получила гарантии, что он не направится в Сирию». Хант добавил, что его иранский коллега хочет решить проблему и «не стремится к эскалации».
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Британский МИД назвал условия освобождения иранского танкера Grace 1

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