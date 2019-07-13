Политика

Британский МИД назвал условия освобождения иранского танкера Grace 1РБК 14:04

Глава МИД Британии отметил, что после правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания «способствовала бы освобождению танкера, если бы получила гарантии, что он не направится в Сирию». Хант добавил, что его иранский коллега хочет решить проблему и «не стремится к эскалации».
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Британский МИД назвал условия освобождения иранского танкера Grace 1

РБК14:04

Хант назвал условие освобождения задержанного иранского танкера

RT на русском12:12

Глава МИД Британии назвал условие освобождения танкера Grace 1

REGNUM12:57

МИД Британии сообщил о желании Ирана решить проблему с танкером Grace 1

ТАСС12:50

Британия обеспокоена возможной перевозкой нефти с иранского танкера в Сирию

РИА Новости12:45

Хант назвал условие освобождения иранского танкера

News.ru12:29

Британия назвала условие освобождения иранского танкера

Рамблер13:04
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Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
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Политика

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Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
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Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.
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Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
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В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
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В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
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