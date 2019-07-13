Политика
Британский МИД назвал условия освобождения иранского танкера Grace 1РБК 14:04
Глава МИД Британии отметил, что после правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания «способствовала бы освобождению танкера, если бы получила гарантии, что он не направится в Сирию». Хант добавил, что его иранский коллега хочет решить проблему и «не стремится к эскалации».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:46, Вашингтон
Происшествия
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось
Состояние жестоко избитой девочки из Ингушетии улучшилось, сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чахкиева.
Обновлено в 10:15
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В Ярославской области яхта затонула после столкновения с теплоходом
Все произошло в субботу, 13 июля. Для яхты удар оказался фатальным - судно затонуло.
Обновлено в 14:52
Общество
В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола
Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Футбол
«Спартак» вырвал победу у «Сочи»
Московский "Спартак" переиграл "Сочи" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:10
Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Политика
Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборах Любови Соболь
Мосгоризбирком не зарегистрировал юриста так называемого ФБК Любовь Соболь на выборы в Мосгордуму от 43-го округа, так как в ее подписных листах нашли 725 недостоверных подписей — это 14,67% от общего числа при допустимых 10%.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую из дома дочь и насильно вывезли ее к жениху в Чечню
Родственники забрали 20-летнюю девушку из женского кризисного центра «Китеж» в Москве и насильно увезли в Чечню к жениху, за которого ее заставляют выйти замуж.
Обновлено в 13:37
Общество
Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века
Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено вчера в 02:19
Политика
Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2»
По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Ураган «Барри» обрушился на штат Луизиана
Ураган «Барри» обрушился на берег американского штата Луизиана.
Обновлено в 14:29
Происшествия
75-летний американец пинком прогнал крокодила, напавшего на его собаку
75-летний житель Флориды Бадди Акерман заявил, что пнул в морду аллигатора, напавшего на его собаку, и таким образом прогнал хищника, пишет The Tampa Bay Times.
Обновлено в 15:25
Происшествия
Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности
Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.
Обновлено в 13:10
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Армия и оружие
Враг не прошел: как контрразведка помогла сорвать операцию «Цитадель»
Ровно 76 лет назад на Курской дуге советские войска перешли от обороны к наступлению, смешав все планы Гитлера и фактически поставив крест на его операции «Цитадель».
Обновлено в 14:20
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
Политика
В США более 600 тысяч человек готовятся штурмовать «Зону 51»
Пользователи фейсбука готовятся штурмовать так называемую "Зону 51" - базу ВВС США на юге штата Невада, где по представлениям многих обывателей, содержатся инопланетяне и исследуются технологии других цивилизаций.
Обновлено в 12:54
Здоровье
Ограничение калорий значительно улучшает здоровье худых людей
Исследователи сосредоточились на идее, что ограничение калорий, а не только потеря веса, вызывает положительные изменения здоровья, связанные с правильной диетой.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала фигуру в купальнике
Известная модель, телеведущая Оксана Федорова уехала отдыхать в Сочи, где предстала на пляже в купальнике и черной накидке с большим цветком.
Обновлено в 13:00
Футбол
Де Лигт не поехал на сбор с «Аяксом». Он близок к переходу в «Ювентус»
Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт не включен в список 28 игроков, которые отправились с клубом на сбор в Австрии.
Обновлено в 08:58
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте
В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Гаджеты
В РФ начались продажи фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4
Обновлено в 11:46
Политика
В ОБСЕ осудили обстрел телеканала «112 Украина»
В ОБСЕ прокомментировали нападение на студию телеканала "112 Украина" в Киеве.
Обновлено в 13:43
Кино
Иностранные СМИ высмеяли сериал «Последние цари»
Обновлено в 10:43
Экономика
Государство поможет семьям с низким доходом
Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Экономика
В Мурманске зарегистрирована компания «Новатэк – Западная Арктика»
«Новатэк» зарегистрировал новую судостроительную компанию в Мурманске — ООО «Новатэк — Западная Арктика».
Обновлено в 14:56