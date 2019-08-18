Политика

Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе ВагнераРБК 06:01

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
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Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times
 заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
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