с чего всё началось

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.

Футбол Дзюбе грозит дисквалификация по итогам матча с «Ахматом» Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может быть наказан по итогам встречи с «Ахматом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

Происшествия Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Общество Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.

Общество В Петербурге снесли часть заброшенного дома Крутикова На 11-й Красноармейской улице, 7 рабочие приступили к незаконному сносу лицевой части доходного дома купца А.И. Крутикова.

Происшествия Ведущий шоу «Умники и умницы» прокомментировал ульяновскую трагедию Ведущий передачи "Умники и умницы" Юрий Вяземский заявил, что подросток, зарубивший свою семью топором в Ульяновской области, не был у него в программе, но был зрителем на региональном финале шоу.

Общество Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии В Исландии откроют мемориальную доску леднику Окйёкюдль, который растаял из-за климатических изменений. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Транспорт ЦОДД призвал отказаться от поездок на автомобиле утром 19 августа в районе закрытых станций красной ветки Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает водителей утром понедельника, 19 августа, отказаться от поездок на личном транспорте в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии Московского метрополитена.

Общество Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.

Музыка Умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов Народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов скончался на 73-м году жизни, сообщает издание «Культуромания».

Музыка Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая» Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

Футбол «Ростов» пропустил два мяча от «Уфы» «Ростов» уступил «Уфе» в матче 6-го тура чемпионата России. «Ростов» (11 очков) располагается на третьем месте, «Уфа» (7 очков) - десятая.

Происшествия Специалисты начали демонтаж салона севшего в поле A321 В Подмосковье специалисты начали демонтаж салона, а также пассажирских кресел самолета А321 «Уральских авиалиний».

Политика В США выдали ордер на задержание иранского танкера Grace 1 Напомним, Верховный суд Гибралтара в четверг снял арест с иранского нефтяного танкера Grace 1. Поступившее в тот же день в адрес гибралтарских властей ходатайство Соединённых Штатов о продлении задержания торгового судна было отклонено.

Религия Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.

Происшествия Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60 Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.