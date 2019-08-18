Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе ВагнераРБК 06:01
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
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Футбол
Дзюбе грозит дисквалификация по итогам матча с «Ахматом»
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что форвард «Зенита» Артем Дзюба может быть наказан по итогам встречи с «Ахматом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением
У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд
Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Транспорт
В новый аэропорт Саратова «Гагарин» прилетел Вячеслав Володин
В новом саратовском аэропорту «Гагарин» сегодня, 18 августа, приземлился первый рейс.
Обновлено в 06:28
Общество
В Петербурге снесли часть заброшенного дома Крутикова
На 11-й Красноармейской улице, 7 рабочие приступили к незаконному сносу лицевой части доходного дома купца А.И. Крутикова.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Ведущий шоу «Умники и умницы» прокомментировал ульяновскую трагедию
Ведущий передачи "Умники и умницы" Юрий Вяземский заявил, что подросток, зарубивший свою семью топором в Ульяновской области, не был у него в программе, но был зрителем на региональном финале шоу.
Обновлено в 12:42
Общество
Мемориал растаявшему леднику откроют в Исландии
В Исландии откроют мемориальную доску леднику Окйёкюдль, который растаял из-за климатических изменений. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 15:54
Футбол
Докампо: «„Рубин“ в матче с „Арсеналом“ владел инициативой»
Главный тренер «Рубина» Эдуардо Докампо прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (1:0) в матче 6-го тура РПЛ.
Обновлено в 09:43
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Транспорт
ЦОДД призвал отказаться от поездок на автомобиле утром 19 августа в районе закрытых станций красной ветки
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает водителей утром понедельника, 19 августа, отказаться от поездок на личном транспорте в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии Московского метрополитена.
Обновлено в 15:07
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Музыка
Умер народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов
Народный артист Северной Осетии Аскер Махмудов скончался на 73-м году жизни, сообщает издание «Культуромания».
Обновлено в 10:13
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Ростов» пропустил два мяча от «Уфы»
«Ростов» уступил «Уфе» в матче 6-го тура чемпионата России. «Ростов» (11 очков) располагается на третьем месте, «Уфа» (7 очков) - десятая.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Специалисты начали демонтаж салона севшего в поле A321
В Подмосковье специалисты начали демонтаж салона, а также пассажирских кресел самолета А321 «Уральских авиалиний».
Обновлено в 14:19
Политика
В США выдали ордер на задержание иранского танкера Grace 1
Напомним, Верховный суд Гибралтара в четверг снял арест с иранского нефтяного танкера Grace 1. Поступившее в тот же день в адрес гибралтарских властей ходатайство Соединённых Штатов о продлении задержания торгового судна было отклонено.
Обновлено 16 августа в 19:38
Происшествия
В ДТП на КАД пострадали трое – среди них есть ребенок
Обновлено в 15:50
Футбол
Марио Балотелли официально стал игроком «Брешии»
Обновлено в 15:16
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Авто
В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров
Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так.
Обновлено в 09:00
Футбол
Футболисты «Зенита» Дриусси и Малком пропустят матч со «Спартаком»
Обновлено вчера в 08:50