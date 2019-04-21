Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» паролиГазета.Ru 21:12
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов. Данные исследования представлены на официальном сайте центра.
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Энергетика
Нефть Brent снова торгуется выше $74 за баррель
Нефть марки Brent выросла на $2,14 (2,99%) и установилась на уровне $74,11 за баррель.
Обновлено в 16:05
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Политика
Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах
Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
Обновлено в 21:05
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Политика
МИД Японии не стал заявлять о принадлежности Курил стране
Практически все жители Курил выступили против передачи Японии четырех южных островов Курильской гряды.
Обновлено в 22:48
Политика
Внеплановый рейс из КНДР прибыл во Владивосток, где ждут Ким Чен Ына
Утром во вторник, 23 апреля, в аэропорту Владивостока приземлились два самолета из Пхеньяна вместо одного запланированного, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта.
Обновлено в 22:32
Хоккей
Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ
В матче Александр набрал 125-е очко за карьеру в плей-офф, что позволило ему выйти на 50-е место в истории лиги по данному показателю.
Обновлено в 21:49
Армия и оружие
Лесные пожары готовятся тушить военные летчики
Ми-8АМТШ оборудуют специальным устройством, воду забирают из Обского водохранилища - до трех тонн за раз.
Обновлено в 22:24
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Политика
Немецкий министр решил привлечь Россию к «защите глобальных благ»
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил о важной роли России в вопросе "защиты глобальных благ" и обеспечении продовольственной безопасности.
Обновлено в 19:37
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Любовь Успенская
Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 03:04
Футбол
«Челси» не смог обыграть «Бернли» в матче АПЛ
Обновлено в 17:40
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
Новый KIA Soul предложат в России с двумя бензиновыми «атмосферниками»: 1,6-литровым 123-сильным MPI, работающим в паре с «механикой» или «автоматом», и 2,0-литровым 150-сильным мотором, доступным только с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 06:06
Авто
Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено 20 апреля в 03:34
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Общество
Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
Обновлено в 11:04
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Происшествия
Прокуратура обжаловала возврат дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»
Суд полагает, что в обвинительном заключении «не конкретизирована роль Масляевой» в совершённых преступлениях.
Обновлено в 11:12
Экономика
Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение
Следует отметить, что основной кредитор господина Исмаилова, БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина Черкизовского рынка.
Обновлено в 18:17
Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
Обновлено в 12:40
Путешествия
Ростуризм посоветовал приостановить продажу туров на Шри-Ланку
Ростуризм вслед за министерством иностранных дел РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок на Шри-Ланку, а турагентствам и туроператорам - приостановить продажу туров.
Обновлено в 14:20
Здоровье
В Свердловской области клещи покусали 400 человек
Клещи покусали 400 свердловчан к концу апреля, 162 из них — екатеринбуржцы.
Обновлено в 23:15
Происшествия
Южнокорейский вертолет случайно залетел в КНДР
Южнокорейский пожарный вертолет по ошибке нарушил государственную границу Северной Кореи при тушении лесных пожаров, передает "Репхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Обновлено в 22:02
Шоу-бизнес
24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью
В Москве проходит прощание с Ириной Цывиной Одним из первых в зале появился сын Ирины Цывиной Евгений, который родился в браке актрисы с Георгием Пусепом.
Обновлено в 04:50
Общество
Уплывшего на льдине белого медведя отправили домой вертолётом
Чтобы спасти белого медведя от голодной смерти, власти региона решили эвакуировать краснокнижное животное на Чукотку.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
Малыш стоит пятым в очереди на британский престол. Луи — третий ребенок в семье Уильяма и Кейт.
Обновлено в 21:59
Политика
Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки
Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено в 21:28