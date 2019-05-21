Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управлениеВедомости 09:05
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter. Управление возьмет на себя KPMG, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Jamie Oliver Group.
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Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено в 19:16
Хоккей
Сборная России обыграла команду Швеции на ЧМ по хоккею
Сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии обыграла Швецию со счётом 7:4.
Обновлено в 16:28
Общество
Психолог посоветовала молодым не уступать пенсионерам место в метро
Молодым москвичам не следует уступать пожилым людям место в метро, это позволит сократить дискриминацию пенсионеров.
Обновлено в 08:56
Наука
Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов
Учёные считают, что Бермудские и некоторые другие вулканические острова произошли именно таким образом.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено в 13:31
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Представитель Центробанка подтвердил, что ЦБ «обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России», пишет РГ.
Обновлено в 21:33
Армия и оружие
Китай превзошел США по количеству боевых кораблей
Как сообщает Popular Mechanics, Китай достиг «психологической отметки» в 300 кораблей разного назначения, превзойдя тем самым Военно-морские силы США на 13 боевых единиц.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова сделала лазерную коррекцию зрения
Без очков звезда всё видит расфокусировано, поэтому она давно задумывалась о лазерной коррекции зрения. Но телеведущая боялась идти к врачу.
Обновлено в 06:43
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено в 22:12
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Боевики собирают осколки российских авиабоеприпасов
Представитель Генерального штаба ВС России выступил с официальным заявлением о готовящейся сирийскими боевиками очередной провокации с применением отравляющих веществ в городе Саракаб на востоке провинции Идлиб (50 км южнее города Алеппо).
Обновлено 19 мая в 08:36
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Наука
Эксперты связали колебания веса у пожилых людей с развитием болезней
Особенно негативно сказываются колебания в весе на здоровье пожилых людей.
Обновлено в 20:26
Игры
GRID 2 временно стала бесплатной в Steam
Вместе с бесплатной раздачей GRID 2 в Steam запустили скидку на более новую GRID Autosport — ее можно приобрести за 119 руб. вместо 599.
Обновлено в 17:45
Происшествия
В Италии задержали российского бизнесмена Смышляева
Российский предприниматель Андрей Смышляев арестован у себя на вилле на озере Комо по международному ордеру от российских властей, заявил РИА Новости его адвокат Александро Мария Тирелли.
Обновлено в 20:39
Хоккей
Сент-Луис Блюз – Сан-Хосе Шаркс. Прогноз на матч НХЛ от БК Париматч
Эксперты букмекерской конторы «Париматч» дали прогноз на матч Национальной Хоккейной Лиги Сент-Луис Блюз – Сан-Хосе Шаркс, который состоится 22 мая, начало в 03:00 (МСК).
Обновлено в 17:04
Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес
52-летняя певица без одежды сфотографировалась, позируя к камере спиной.
Обновлено в 22:07
Армия и оружие
Минобороны России отказалось от тушёнки и «мясорастительных консервов»
По словам Булгакова, в советской и российской армии тушенка и "мясорастительные консервы" были фирменным знаком, теперь же они не входят в рацион питания военнослужащих.
Обновлено в 02:10
Политика
Личный адвокат Коломойского стал главой администрации Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначил юриста Андрея Богдана главой своей администрации, сообщает пресс-служба главы государства.
Обновлено в 12:52
Хоккей
Реакция шведских СМИ на разгром от России: «Шансы на успех далеко не так велики, как представлялось прежде»
Шведское издание Ekuriren после поражения сборной Швеции от России в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира (4:7) отметило, что у шведской команды теперь меньше шансов на победу в турнире.
Обновлено в 21:10
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Происшествия
МВД России предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
Как проинформировали в МВД, в марте и апреле в правительство были направлены предложения относительно «законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения».
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж
Судзуки стал девятым японцем, осужденным в Китае за шпионаж. Только в мае аналогичные приговоры были вынесены четверым гражданам Японии.
Обновлено в 21:56
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено в 21:52
Происшествия
Пожар возник на автосервисе в Новой Москве
Обновлено в 22:23