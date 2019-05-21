Общество

Британские рестораны Джейми Оливера объявили о банкротствеКоммерсантъ 13:14

Внешнее управление введено в 25 заведениях Известный британский повар, телеведущий и ресторатор Джейми Оливер объявил о банкротстве своих 25 ресторанов в Великобритании.
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Рестораны Джейми Оливера оказались на грани финансового краха

Газета.Ru14:43

Десятки ресторанов шеф-повара Джейми Оливера оказались на грани закрытия

РБК12:08

Рестораны популярного британского повара и телеведущего Джейми Оливера оказались на грани закрытия

Эхо Москвы09:33

Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ведомости09:05

Рестораны знаменитого повара Джейми Оливера могут закрыться

News.ru08:59

Sky: рестораны британского повара Джейми Оливера оказались на грани закрытия

ТАСС08:50

Ресторанный бизнес Джейми Оливера перешел под внешнее управление

Forbes08:13
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Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде

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Дождь, гроза и сильный ветер ожидаются в Новой Москве в ближайшие часы

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Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
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Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

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Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
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Комментаторы «Матч ТВ» поделились ожиданиями от финала Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».
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Брат основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Саит-Салам Гуцериев, покинет совет директоров нефтекомпании.
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Цветочное шоу в Челси сопровождается фестивалями по всему Лондону

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Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
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Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию

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Политика

Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
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Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
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Глава Министерства территориального развития Забайкалья Виктор Паздников назначен исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства, соответствующее распоряжение пописал 21 мая руководитель региона Александр Осипов, сообщили "МК в Чите" в пресс-службе главы региона.
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СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
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В Калининграде в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьском зарегистрированы семь международных компаний, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.
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Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
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В Самаре эксперты создали защиту для аппаратуры миссии «ЭкзоМарс-2020»

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Сотрудники правоохранительных органов Ростова 21 мая задержали заместителя губернатора области Сергея Сидаша.
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Джейми Оливер
Британский предприниматель
Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания. Автор известных книг по кулинарии.
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