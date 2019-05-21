Общество
Британские рестораны Джейми Оливера объявили о банкротствеКоммерсантъ 13:14
Внешнее управление введено в 25 заведениях Известный британский повар, телеведущий и ресторатор Джейми Оливер объявил о банкротстве своих 25 ресторанов в Великобритании.
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Происшествия
Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде
Обновлено в 05:59
Экономика
24 млн граждан могут лишить пенсии
По предварительным данным Росстата на текущий год, общее число трудоспособных граждан превышает 81 млн. Еще 2,4 млн - неработающие инвалиды.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Происшествия
Названа причина остановки поездов метро в Москве
Обновлено в 14:04
Политика
Савченко рассказала, когда увидела страх в глазах украинских депутатов
Депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne рассказала о ситуации, в которой "видела в глазах у украинских политиков страх и отчаяние".
Обновлено в 17:22
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Футбол
«Локомотив» — «Урал» — это своеобразная игра в «кошки-мышки». Комментаторы «Матч ТВ» - о финале Кубка России
Комментаторы «Матч ТВ» поделились ожиданиями от финала Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».
Обновлено в 18:11
Экономика
Брат Михаила Гуцериева покинет руководство «РуссНефти»
Брат основателя «Русснефти» Михаила Гуцериева, Саит-Салам Гуцериев, покинет совет директоров нефтекомпании.
Обновлено в 16:48
Хоккей
Определены все четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
Стали известны все пары четвертьфинала чемпионатам мира по хоккею в Словакии. Во вторник завершился групповой этап турнира.
Обновлено в 19:20
Политика
Белый дом анонсировал визит Трампа в Ирландию
Президент США Дональд Трамп посетит Ирландию с визитом 5 июня, сообщил Белый дом.
Обновлено в 17:56
Политика
Чиновникам Кремля и госслужащим повысили зарплаты на 10%
Сотрудникам Кремля и правительства РФ повысили зарплаты на 10%. Об этом сообщают источники издания РБК.
Обновлено в 07:05
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Во Владимирской области проводится контртеррористическая операция
Бандиты, планировавшие совершить теракт, заблокированы в частном доме города Кольчугино Владимирской области, в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО), сообщает информационный центр НАК.
Обновлено в 18:35
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Шоу-бизнес
Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии
Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию.
Обновлено в 10:40
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Здоровье
В Нижнекамске снижается статистика смертности от раковых заболеваний
Возможно именно благодаря бесплатным медицинским обследованиям в последние годы в Нижнекамске снижается статистика смертности от онкологических заболеваний.
Обновлено в 08:34
Здоровье
Названы самые нужные в дороге лекарства
Эксперты назвали лекарства, которые помогут путешественникам избежать проблем с пищеварением и не столкнуться с простудой, а также предупредили, какие медикаменты лучше оставить дома.
Обновлено в 09:38
Авто
Toyota объявила о возрождении модели Granvia
Модель Toyota Granvia будет возрождена.
Обновлено в 18:24
Общество
Глава Минтера Забайкалья Паздников стал вице-премьером правительства
Глава Министерства территориального развития Забайкалья Виктор Паздников назначен исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства, соответствующее распоряжение пописал 21 мая руководитель региона Александр Осипов, сообщили "МК в Чите" в пресс-службе главы региона.
Обновлено в 01:35
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Футбол
Президент «Нанта»: «Кардифф» несёт ответственность за смерть Салы
Президент «Нанта» Вальдемар Кита считает виновным в смерти нападающего Эмилиано Салы «Кардифф Сити».
Обновлено в 18:51
Экономика
Калининградский офшор принял семь новых резидентов
В Калининграде в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьском зарегистрированы семь международных компаний, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития РФ.
Обновлено в 09:28
Политика
Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Космос
В Самаре эксперты создали защиту для аппаратуры миссии «ЭкзоМарс-2020»
Научные сотрудники Самарского университета сообщили о готовности виброизоляторов для защиты от перегрузок исследовательской аппаратуры миссии «ЭкзоМарс-2020».
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Задержан замгубернатора Ростовской области Сергей Сидаш
Сотрудники правоохранительных органов Ростова 21 мая задержали заместителя губернатора области Сергея Сидаша.
Обновлено в 03:32